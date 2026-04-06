Военно-промышленный холдинг «Кингисеппский машиностроительный завод» (Ленинградская область) в марте 2026 года передал МЧС России новую партию водных транспортных средств, в которую вошли два катера ПК-500, шесть катеров РПК-640 и семь аэролодок.

ПК-500 — это скоростной катер, совмещающий плавность хода и высокую мореходность и разработанный для эксплуатации в акваториях рек и озер.

Катер РПК-640 предназначен для проведения инспекционных работ, патрулирования и оперативной работы в качестве служебно-разъездного и спасательного водного транспорта во внутренних акваториях и прибрежных районах морей.

Аэролодки используются для патрулирования, инспекционных и оперативных работ во внутренних водах и прибрежных районах морей, а также для доставки персонала и срочных грузов к удаленным объектам.