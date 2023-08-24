В Таганроге открыт новый плавучий причал

В Таганроге (Ростовская область) открыт новый плавучий причал.

Причал длиной 96 метров и шириной 16 метров, получивший номер 9, будет обслуживать как морские, так и речные пассажирские суда.

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Он образован восемью секциями каркаса, имеет деревянное покрытие, тумбы для швартовки судов и ограждения. Работы по созданию причала велись с осени прошлого года. Вложено в реализацию проекта 200 млн рублей.

Таганрогский плавучий причал способен обеспечить прием пассажирских судов длиной до 141 м. По оценке специалистов, это положительно повлияет на туристическую привлекательность и развитие региона. Причал предполагается использовать для туристических маршрутов в Азов, Ростов, Ялту, Сочи. Здесь также смогут швартоваться скоростные суда на подводных крыльях.