Пензенский «Радиозавод» запустил серийное производство модернизированной посевной техники

Пензенский «Радиозавод» холдинга «Росэлектроника» (входит в Госкорпорацию Ростех) при поддержке Фонда развития промышленности запустил новый цех для серийного производства модернизированных моделей крупногабаритной посевной техники «Быстрица».

© ruselectronics.ru

Благодаря техническому перевооружению мощность предприятия по выпуску сельхозтехники выросла в два раза, а уровень локализации достиг 85%.

В рамках проекта, профинансированного ФРП, «Радиозавод» модернизировал серийно выпускаемую на предприятии посевную технику «Быстрица» — был создан пневматический высевающий бункер с использованием коррозиестойких материалов, предназначенный для загрузки семян и удобрений.

Кроме того, предприятие разработало и приступило к полевым испытаниям новых моделей пневматических прицепных сеялок, а также посевных комплексов. Новая техника способна выполнять несколько технологических операций за один проход по полю, что помогает фермерам уменьшить издержки и повысить эффективность. Изделия отличаются повышенной стойкостью поверхности к истиранию и возникновению очагов коррозии. Наличие дополнительных опций позволяет подобрать оборудование в зависимости от технологии посева и агроклиматических условий в местах эксплуатации.

«Благодаря финансовой поддержке Фонда развития промышленности конструкторы „Радиозавода“ разработали новые модели посевной техники, которые уже проходят испытания на полях Пензенской области. Более того, в ходе проекта мы провели модернизацию выпускаемой линейки пневматической посевной техники и запустили ее серийное производство. В целом, запуск нового цеха позволит усилить существующие рыночные позиции предприятия, увеличив долю выпускаемой гражданской продукции с 11% в 2021 году до 20% к 2025 году», — рассказал генеральный директор АО «Радиозавод» Олег Ратников.

Общие инвестиции в проект составили 263 млн рублей, из которых 211 млн рублей на приобретение высокотехнологичного оборудования предоставил в виде льготного займа федеральный Фонд развития промышленности (ФРП).

«Льготные займы ФРП востребованы российским промышленным бизнесом: техническое перевооружение, импортозамещение и локализация производств требуют значительных инвестиций. В современных условиях льготные ставки финансирования ФРП — отличная возможность для развития промышленности. Проект пензенского „Радиозавода“ стал 700-м в списке производств, открытых при финансовой поддержке Фонда. Общее число профинансированных ФРП проектов за 9 лет работы уже превысило 1400», — прокомментировал директор Фонда развития промышленности Роман Петруца.