Воронежский авиазавод отправил ОДК первый комплект узлов мотогондолы для сборки ПД-8

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Воронежский авиазавод ПАО «ВАСО» Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) отправил Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК) первый комплект узлов мотогондолы для дальнейшей сборки двигателя ПД-8. Об этом сообщает пресс-служба ОАК.

«Выполнение этой программы у нас не вызывает сомнений. Технология сборки агрегатов новых мотогондол уже хорошо освоена с учётом опыта изготовления деталей для авиадвигателя ПД-14», — приводятся в сообщении слова начальника центра специализации (ЦС) «Мотогондолы» ВАСО Тимофея Нурдинова.

Отмечается, что для обеспечения серийного производства на предприятии сейчас выстраивается поточная линия сборки агрегатов для ПД-8. Пока она расположится на существующих заводских площадях. Затем же будет развёрнута в проектируемом новом корпусе в индустриальном парке под Воронежем.

«Это будет самое современное производство, которое обеспечит потребности в агрегатах мотогондол для различных типов новых отечественных авиационных двигателей», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее сообщалось , что Воронежская область выделит средства на разработку проектной документации для строительства завода мотогондол для гражданских самолётов в индустриальном парке «Масловский».