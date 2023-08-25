Спущен на воду «Метеор 120Р» «Конструктор Алексеев», изготовленный для Нижегородской области

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В прошлом году на ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева было построено два «Метеора», в этом году — четыре, при условии стабильного заказа предприятие может производить до шести «Метеоров» в год.

Судно «Конструктор Алексеев» является первым из трех «Метеоров», которые строятся для Нижегородской области в рамках соглашений, заключенных с АО «Государственная транспортная лизинговая компания».

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что сейчас суда на подводных крыльях переживают второе рождение, а пополнение флотилии «Метеорами» даст возможность запустить межрегиональные маршруты.

«Скорость до 75 км/ч с запасом хода более 700 км при габаритах 35,8 м в длину и 9,3 м в ширину позволяют «Метеорам» работать практически в любых речных условиях, в том числе на водохранилищах, которые по высоте волны бывают непреодолимы для небольшого судна «Валдай 45Р», — отметили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

«Спуск «Метеора» много значит для Нижегородской области. Это возрождение скоростных пассажирских судов на подводных крыльях. Сегодняшние «Метеоры» — суда нового поколения и по уровню комфорта, и по энерговооруженности, и по ходовым качествам», — подчеркнул генеральный директор ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева Сергей Итальянцев.

По информации компании «Водолет», вверх по Волге планируются маршруты до Костромы и Ярославля, вниз — до Казани и Ульяновска. Итоговое расписание будет зависеть от погодных условий и продолжительности светового дня, так как в темноте передвижение скоростных судов запрещено.

«Метеор» получил имя нижегородского кораблестроителя Ростислава Алексеева, а «крестной матерью» судна стала дочь конструктора Татьяна Ростиславовна.