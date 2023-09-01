В Нижневартовске открылась новая школа

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В Нижневартовске стало на одну школу больше. Яркая, современная, «зелёная» — именно так уже называют 44 школу, которую построили в Нижневартовске в рамках нацпроекта «Образование». Здесь будут учиться почти полторы тысячи ребят с близлежащих микрорайонов.

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На площади более 27 тысяч квадратных метров, помимо современных классов и ярких холлов, размесились бассейн, большая библиотека с двумя книгохранилищами и три зимних сада. Отдельно стоит выделить несколько спортивных и хореографических залов, и прослеживающийся во всём заведении экологический уклон.

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