Добавить статью
Лого Сделано у нас
Детские сады и школы

В Нижневартовске открылась новая школа

 © 86.ru

В Нижневартовске стало на одну школу больше. Яркая, современная, «зелёная» — именно так уже называют 44 школу, которую построили в Нижневартовске в рамках нацпроекта «Образование». Здесь будут учиться почти полторы тысячи ребят с близлежащих микрорайонов.

 © 86.ru

На площади более 27 тысяч квадратных метров, помимо современных классов и ярких холлов, размесились бассейн, большая библиотека с двумя книгохранилищами и три зимних сада. Отдельно стоит выделить несколько спортивных и хореографических залов, и прослеживающийся во всём заведении экологический уклон.

 © 86.ru
Источник: https://86.ru/text/education/2023/08/13/72594929/

Югра, ХМАО, Нижневартовск, новая школа, образование
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,