В Нижневартовске открылась новая школа
В Нижневартовске стало на одну школу больше. Яркая, современная, «зелёная» — именно так уже называют 44 школу, которую построили в Нижневартовске в рамках нацпроекта «Образование». Здесь будут учиться почти полторы тысячи ребят с близлежащих микрорайонов.
На площади более 27 тысяч квадратных метров, помимо современных классов и ярких холлов, размесились бассейн, большая библиотека с двумя книгохранилищами и три зимних сада. Отдельно стоит выделить несколько спортивных и хореографических залов, и прослеживающийся во всём заведении экологический уклон.
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