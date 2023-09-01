На Ямале открылись новые школы

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1 сентября свои двери распахнула новая школа в салехардском микрорайоне Обдорский. В новой школе создано 1275 учебных мест. Площадь 4-этажного здания 26 тысяч кв. метров. Каждый этаж оформлен в своей цветовой гамме. С умом обустроена и пришкольная территория. Новая школа открылась и в селе Горки Шурышкарского района.

© sever-press.ru

© sever-press.ru

© sever-press.ru

За зданием внутри и снаружи наблюдают 300 камер — видно будет всех и вся. Скорость реакции специалистов, например, при пожаре или возможной ссоре между учениками составит не больше минуты.

© sever-press.ru

© sever-press.ru

Микрорайон Обдорский в окружной столице — самый крупный в регионе объект комплексной застройки территории. На площади 133 Га будет построено 35 домов общей площадью около 250 тысяч м2. Основной объем жилья будет предоставлен для расселения аварийного фонда. В микрорайон из старых домов переедут около 5 тысяч семей.

© sever-press.ru

© sever-press.ru

Даже по российским меркам это очень большой микрорайон.

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Строительство микрорайона ведётся в целях полной ликвидации деревянной застройки не только Салехарда, но и на территории всего Ямала. Ранее масштабное расселение аварийного жилья началось в Губкинском и Новом Уренгое .

© sever-press.ru

© sever-press.ru

В новостройки заедут жители аварийных домов. На территории уже работает современный детский сад , строится ещё одна школа на 1300 мест. В микрорайоне создадут кванториум и современные зоны благоустройства. А сердцем Обдорского станет Парк Победы .

© sever-press.ru

© sever-press.ru

© sever-press.ru

В селе Горки Шурышкарского района завершилось строительство школы на 325 мест. Реконструкция объекта была начата еще в 2016 году, а в 2020 работы были приостановлены. Завершал строительство новый подрядчик. В двухэтажном здании общей площадью более пяти тысяч квадратных метров расположились учебные классы, лабораторные помещения, медицинский кабинет, спортивный и актовый залы.

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Также на Ямале продолжается строительство восьми других школ. В Муравленко строится школа на 500 мест в микрорайоне «Молодежный», в посёлке Тазовский — школа на 800 мест, в микрорайоне «Тундровый» Нового Уренгоя — школа на 800 мест, в микрорайоне «Славянский» Нового Уренгоя — школа на 1500 мест, в Лабытнанги — школа на 550 мест, в Тарко-Сале — школа на 400 мест, в Салехарде — школа на 1275 мест и в Ноябрьске — школа на 1200 мест.