ТМХ на PRO//Движение.Экспо

ТМХ (Трансмашхолдинг) — один из крупнейших производителей железнодорожного и городского рельсового транспорта в России и СНГ.

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Компания предлагает полный спектр продуктов и услуг: от дизайна и разработки нового подвижного состава до модернизации, сервисных контрактов жизненного цикла и цифровых систем управления движением.

ТМХ — российская компания со штаб-квартирой в Москве и международными подразделениями в Египте, Белоруссии и Казахстане. География работы охватывает более 30 государств.

Техника АО «Трансмашхолдинг», демонстрируемая в рамках Международного железнодорожного салона пространства 1520 «PRO//Движение.Экспо»

«Иволга 4.0»

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Семейство электропоездов Иволга — уникальная платформа, спроектированная специально для эксплуатации в режиме городской электрички на маршрутах МЦД.

Иволга 1.0, 2.0 и 3.0 эксплуатируются на первых трех Московских центральных диаметрах — МЦД-1 «Одинцово — Лобня» и МЦД-2 «Нахабино — Подольск», «Зеленоград — Раменское». Поезда Иволга уже зарекомендовали себя как наиболее технически оснащенные и комфортные электропоезда в Московском регионе.

Иволга 4.0 — следующий шаг в развитии платформы поездов для МЦД, отличающаяся повышенным уровнем технических характеристик, пассажирских сервисов и технологическим суверенитетом. Главное отличие от предыдущей модели: трехдверное исполнение (количество дверей — 3 вместо 2), кроме головных вагонов.

В 2022 году ТМХ проведена масштабная работа по импортозамещению всех ключевых узлов и комплектующих электропоезда. Таким образом, 98% комплектующих поезда «Иволга 4.0» на сегодняшний день производятся отечественными предприятиями, расположенными на более чем 600 предприятиях России (Москва, Санкт-Петербург, Тверь, Чебоксары и др.), на которых трудятся более 25 тыс. человек. Например, в ТМХ освоено производство тяговых электродвигателей поезда; сцепки и крэш-буферы производятся в Москве (Транспортная техника); тормозная система — в Первомайске и Пензе (Транспневматика и Технопроект).

Электропоезд постоянного тока ЭП2ДМ

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Электропоезд ЭП2ДМ предназначен для перевозки пассажиров в пригородном сообщении с возможностью посадки/высадки пассажиров на высокие или низкие платформы.

99% комплектующих, использованных в конструкции поезда, изготавливаются в России и дружественных ей странах. Применен отечественный комплект электрооборудования.

По сравнению с базовой моделью, ЭП2Д, поезд получил целый ряд новых конструктивных решений.

Применена измененная стеклопластиковая кабина с каркасом, экстерьер и интерьер которой спроектирован в соответствии с принятой в ТМХ эстетической концепцией «ДНК Бренда». Для улучшения обзора из кабины спроектировано увеличенное лобовое стекло.

В пассажирских салонах установлены новые пассажирские кресла с улучшенными эргономическими характеристиками, световые линии, USB разъемы для зарядки гаджетов; новые жидкокристаллические информационные табло.

В зоне наружных дверей для пассажиров применены дополнительные автоматические подножки для удобной посадки/высадки с низких платформ.

В салонах головных вагонов создана безбарьерная среда для людей с ограниченными возможностями — установлены подъемные устройства, спроектированы доступные туалетные комплексы. В салонах определены специальные для инвалидных колясок, снабженные креплениями. Информационные таблички продублированы шрифтом Брайля.

Конструкционная скорость — 140 км/ч.

Маневровый электровоз ЭМКА2

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Маневровый гибридный контактно-аккумуляторный электровоз постоянного тока ЭМКА2 с асинхронными тяговыми двигателями и бортовым накопителем энергии является первым в новейшей истории российского транспортного машиностроения локомотивом такого типа.

Свыше 90% используемых в конструкции локомотива компонентов имеют российское происхождение.

Электровоз ЭМКА2 способен работать на участках без контактной сети, на заряде, который локомотив получает за время нахождения на электрифицированном участке железной дороги. Такие локомотивы предназначены для маневровой работы в больших депо и на пассажирских вокзалах крупных станций, где использование дизельных двигателей нежелательно.

Электровоз может работать в режимах тяги от контактной сети или бортового накопителя энергии, зарядка бортового накопителя энергии от контактной сети 3кВ через штатный токоприемник (в движении и на стоянке) или от внешнего специализированного зарядного устройства, рекуперации энергии в накопитель при электрическом торможении.

Специальная зарядная инфраструктура для эксплуатации локомотива не обязательна.

В конструкцию заложен принцип модульности. На раму кузова устанавливаются стандартизированные модули — компрессорный, аппаратный, пневматический, а также два тяговых преобразователя, накопитель энергии и модульная кабина машиниста. Использование ЭМКА2 вместо маневрового тепловоза позволяет отказаться от использования горюче-смазочных материалов дизельного двигателя, исключить вредные выбросы в атмосферу, снизить уровень шума в зоне работы локомотивов.

Экономия расходов на топливо при использовании ЭМКА2 вместо маневрового тепловоза ожидается на уровне 70-80%. Общая экономия годовых текущих расходов составит примерно 40-60%.

При использовании аккумулятора, ЭМКА2 способен провести поезд массой 2000 т на расстояние до 14 км, состав из 20 двухэтажных пассажирских вагонов на расстояние до 20 км. Без поезда локомотив способен пройти расстояние до 100 км.

Конструкционная скорость — 90 км/ч. Скорость расчетного режима при работе от контактной сети 11,1 км/ч, при работе от аккумулятора — 6,7 км/ч.

Маневровый тепловоз ТЭМ23

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ТЭМ23 — новейший четырехосный, двухдизельный маневровый тепловоз модульной конструкции, предназначенный для выполнения маневровой и маневро-вывозной работы на железных дорогах колеи 1520 мм. Тепловоз оборудован двумя дизельными двигателями мощностью 309 или 368 кВт каждый, в зависимости от исполнения тепловоза. Локомотив создан специалистами российской компании «ТМХ Инжиниринг». Выпуск тепловозов предполагается освоить на Брянском машиностроительном заводе.

ТЭМ23 — первый тепловоз, дизайн которого разработан в соответствии с принятой в ТМХ концепцией «ДНК бренда».

Локомотив состоит из двух двухосных тележек, модуля главной рамы, включающий в себя электрический и пневматический монтажи, модуля пневматического оборудования, двух модулей силовой установки, модуля холодильной камеры, модуля электрооборудования, модуля кабины машиниста башенного типа, модуля вспомогательного оборудования. Каждый из функциональных модулей имеет законченную конструкцию и через разъемы подключаются к модулю главной рамы. В случае необходимости есть возможность быстро произвести замену функционального модуля, без отставления тепловоза в длительный простой.

Технические решения, реализуемые в конструкции локомотива, позволяют оборудовать его системой дистанционного управления и системой «Автомашинист», позволяющей управлять тепловозом без участия машиниста.

За счет использования необслуживаемого оборудования и асинхронного привода на тепловозе ТЭМ23 количество заходов на обслуживание снижено в 2,4 раза, объем каждого вида обслуживания уменьшен в 2 раза.

В отличие от серийного тепловоза, применено резервирование основного оборудования, такого как дизель-генераторная установка, тяговая система, система охлаждения. Улучшены условия работы локомотивных бригад.

На тепловозе реализовано управление режимами работы двух силовых установок с асинхронным отбором мощности и равномерным распределением наработки дизельных двигателей. За счет применения современных дизельных двигателей на тепловозе ТЭМ23 повышена экологичность и снижен уровень шума локомотива в 2 раза в сравнении с серийными тепловозами.

Тепловоз может работать как на одной силовой установке, так и на двух, в зависимости от необходимой мощности. Использование современных дизельных двигателей позволяет ТЭМ23 экономить по сравнению с серийными тепловозами до 30% топлива и масла.

В конструкции применяются двигатели двух типов — рядный шестицилиндровый (Р6) мощностью 368 кВт каждый и V-образный восьмицилиндровый (V8) мощностью 309 кВт каждый. Мощность локомотива в зависимости от типа дизельного двигателя равна 2×309 кВт или 2×368 кВт.

Конструкционная скорость тепловоза — 100 км/ч.

Вагон-платформа для модели 13-6726

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Четырехосная вагон-платформа 13-6726 предназначена для перевозки крупнотоннажных контейнеров и контейнеров-цистерн, в том числе для перевозки опасных грузов классов 1 — 9 (взрывчатые материалы, легковоспламеняющиеся жидкости и др.). Платформа создана и выпускается на заводе «Трансмаш» (г. Энгельс).

За счет сниженной массы тары в вагоне можно перевозить два груженных 40-футовых контейнера с массой брутто 36 тонн. Максимальная грузоподъемность вагона-платформы составляет 72 тонны. На платформе допустимо перевозить от одного до четырех крупнотоннажных контейнеров или контейнеров-цистерн, в зависимости от типоразмера.

Вагон изготавливается для использования в условиях умеренного и холодного климата (в диапазоне температур воздуха от -60 до +50 °С) на открытом воздухе с воздействием любых атмосферных факторов — дождя, снега, пыли при сильном ветре. Вагон пригоден для эксплуатации в составе грузового поезда любой длины и массы без ограничений.

Доля отечественных комплектующих в конструкции составляет 99%.

Конструкционная скорость — 120 км/час.

Поезд метро 81-725.1/726.1/727.1 «Балтиец» в новой ливрее

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Вагоны метро серии 81-725.1/726.1/727.1 («Балтиец») разработаны российскими компаниями — инжиниринговым центром ТМХ Инжиниринг и национальным центром промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ специально для метрополитена Санкт-Петербурга. Доля материалов, узлов и деталей отечественного происхождения в конструкции поезда достигает 95%.

Дизайн поезда метро «Балтиец» создавался с учетом сценариев поведения пассажиров, их привычек и потребностей, с уважением к традициям метрополитена Северной столицы. Специально для Петербургского метрополитена был создан дизайн-код, графика которого основана на узнаваемости силуэта разводных мостов. Основные принципы — минимализм, современный и дружелюбный дизайн.

Поставка подвижного состава для метро Петербурга является одним из ключевых направлений в реализации крупного проекта по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области во исполнение соответствующего поручения Президента России. Согласно контракту, подписанному между Петербургским метрополитеном и Трансмашхолдингом, в период 2022-2031 годов в Северную столицу будет поставлено 950 современных вагонов метро по лизинговой сделке с ВЭБ.РФ с привлечением средств Фонда национального благосостояния.

Первый состав поезда метро, получившего название «Балтиец», 13 сентября 2022 года в торжественной обстановке был передан Правительству Санкт-Петербурга и руководству Петербургского метрополитена в электродепо «Автово» для прохождения пуско-наладочных и ходовых испытаний.

В поезде метро «Балтиец» используются широкие (1400 мм) прислонно-сдвижные двери, что позволило ускорить посадку-высадку пассажиров на 17%. Благодаря просторным пассажирским салонам новый поезд метро вмещает 1478 человек. В головных вагонах организовано специальное место для размещения маломобильных пассажиров.

На сегодняшний день ТМХ передал Петербургскому метрополитену 14 восьмивагонных составов, 2 проходят пуско-наладочные работы и испытания в электродепо «Автово» и еще 2 два будет передано до конца года.