О промышленном производстве в январе-июле 2023 года
Росстат опубликовал оперативную информацию «О промышленном производстве в январе-июле 2023 года».
Согласно этой информации в России продолжается экономический рост.
Индекс промышленного производства в июле 2023 года составил 104,9% по сравнению с июлем прошого года.
За 7 месяцев индекс промышленного производства составил 102,6% по сранению с аналогичным периодом прошлого года.
Опережающимися темпами развивался обрабатывающий сектор.
Индекс обрабатывающих производств в июле этого года составил 109,5% к июлю прошлого года. За 7 месяцев — 106,1%.
Наибольший рост показали следующие виды обрабатывающих производств:
— производство прочих транспортных средств и оборудования — 166,7%,
— производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — 146,2%,
— производство компьютеров, электронных и оптических изделий — 142,6%,
— производство мебели — 134,2%,
— производство электрического оборудования — 129,5%.
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