Ход строительства нового медицинского центра ФМБА России в Мариуполе

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Специалисты Военно-строительной компании МО РФ (ВСК) с опережением графика завершают первый этап работ на площадке современного комплекса Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.

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© vskmo.ru

Медцентр готов на 81%. В отделении скорой помощи уже идет монтаж высокотехнологичного оборудования, рентген-аппаратов, установок КТ, МРТ, барокамеры и ангиографа.

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«Здания спроектированы таким образом, чтобы из минимальной площади выжать максимум пользы. К примеру, лечебно-диагностический корпус (36 000 м²) разделен на 6 блоков, в каждом из которых — отделения. Так, на первом этаже первого блока — поликлиника, а с другой стороны здания — отделения реанимации и первой помощи пациентам. Продумать старались все. Ожидается, что только в одном корпусе будет работать до тысячи сотрудников», — отметил военстроевец Дмитрий Шукман.

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Строительство разбито на 2 этапа. На первом этапе специалисты ВСК возведут:

4-этажный лечебно-диагностический корпус с отделением скорой помощи, оперблоком, реанимацией и стационаром на 60 коек (30 975 м²);

патологоанатомическое отделение (1 200 м²);

станцию медицинских газов;

дизель-генераторные подстанции;

навес для обслуживания транспорта на 10 машиномест;

КПП и ряд других построек.

На втором этапе строительства многопрофильный медицинский центр ФМБА прирастет 8-этажным зданием стационара на 333 койки (26 750 м²). Все корпуса будут соединены друг с другом крытыми теплыми переходами для пациентов и персонала.

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Медкомплекс оборудуют по самым современным стандартам. Здесь предусмотрены одно- и двухместные палаты с необходимым медицинским оснащением и санузлами. Отделения снабдят новейшей диагностической и лечебной техникой.

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В целях безопасности в клинике смонтирована система видеонаблюдения. За обстановкой в помещениях будут следить 137 видеокамер, на улице — 45.

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Для благоустройства территории специалисты ВСК проведут масштабное озеленение (68 000 м²): разобьют газоны, обустроят клумбы, высадят 84 дерева (саженцы — из местного питомника). Пешеходные дорожки и прогулочные зоны будут освещать ландшафтные светодиодные светильники, а участки вдоль дорог — светодиодные фонари. Также будут установлены скамьи, урны, топиарные фигуры и навигационные указатели.

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В многопрофильном медицинском центре будут работать 13 различных отделений, где смогут поправить здоровье не только жители ДНР, но и других регионов России. Лечебное учреждение рассчитано на 1250 человек медперсонала, его пропускная способность — 52 тысячи пациентов в год.

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В стационаре смогут оказывать экстренную специализированную помощь больным, пострадавшим в случае аварий и катастроф, принимать раненых, которых доставят авиационным транспортом.

Полностью мариупольской комплекс Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России военные строители сдадут к осени 2024 года.

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Справочно.

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России) обеспечивает радиационную, химическую, биологическую безопасность страны и населения. Оно подчиняется напрямую правительству РФ. Агентство обслуживает около 3,5 миллионов человек, живущих в 20 закрытых административных территориальных образованиях, 39 городах-спутниках и наукоградах, а также в городе Байконуре в Казахстане. В его структуру входит свыше 300 подведомственных медицинских организаций и около 2,5 тысяч объектов здравоохранения в России и Байконуре.