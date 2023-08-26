В Москве после масштабного обновления открылся конноспортивный комплекс «Битца»
Модернизированный комплекс включает:
— восемь тренировочных и одно разминочное поле для занятий конным спортом площадью 37,8 тысячи квадратных метров;
— малую арену площадью 4,4 тысячи квадратных метров;
— конкурный стадион (олимпийскую арену) на 4620 посадочных мест общей площадью 12,4 тысячи квадратных метров;
— три крытых манежа и предманежник площадью 12,4 тысячи квадратных метров;
— летние конюшни с денниками;
— всесезонные конюшни с денниками для 337 лошадей;
— ветеринарную клинику;
— спортивный универсальный зал;
— гостиницу на 53 номера с плавательным бассейном на шесть дорожек по 25 метров;
— лыжную базу и трассы длиной до пяти километров;
— семейное кафе.
На прилегающей к комплексу территории Битцевского леса организовали конный маршрут протяженностью 1,7 километра.
Планируется, что КСК «Битца» сможет принимать более 1,5 тысячи посетителей ежедневно.
Помимо занятий профессиональных спортсменов и любителей, на территории обновленного комплекса будут проходить соревнования и выставки по конному спорту, в том числе всероссийского и международного уровня.
Кроме того, комплекс будут использовать для временного или постоянного постоя лошадей. Сегодня во всесезонных конюшнях разместились 276 животных.
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27.08.2310:26:16