В Москве после масштабного обновления открылся конноспортивный комплекс «Битца»

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Модернизированный комплекс включает:

— восемь тренировочных и одно разминочное поле для занятий конным спортом площадью 37,8 тысячи квадратных метров;

— малую арену площадью 4,4 тысячи квадратных метров;

— конкурный стадион (олимпийскую арену) на 4620 посадочных мест общей площадью 12,4 тысячи квадратных метров;

— три крытых манежа и предманежник площадью 12,4 тысячи квадратных метров;

© mos.ru

— летние конюшни с денниками;

— всесезонные конюшни с денниками для 337 лошадей;

— ветеринарную клинику;

— спортивный универсальный зал;

— гостиницу на 53 номера с плавательным бассейном на шесть дорожек по 25 метров;

— лыжную базу и трассы длиной до пяти километров;

— семейное кафе.

На прилегающей к комплексу территории Битцевского леса организовали конный маршрут протяженностью 1,7 километра.

Планируется, что КСК «Битца» сможет принимать более 1,5 тысячи посетителей ежедневно.

Помимо занятий профессиональных спортсменов и любителей, на территории обновленного комплекса будут проходить соревнования и выставки по конному спорту, в том числе всероссийского и международного уровня.

Кроме того, комплекс будут использовать для временного или постоянного постоя лошадей. Сегодня во всесезонных конюшнях разместились 276 животных.

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru