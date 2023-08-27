В Рязанской области открыли зерносушильный комплекс

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4 августа в селе Чёрная Речка Сапожковского района открыт комплекс по приёмке, сортировке и сушке зерна.

Строительство комплекса было начато в 2022 году. Зерносушилка оснащена отечественным оборудованием компании «Мельинвест».

Мощность комплекса составляет 100 тонн зерна в час, в ближайшие три года рядом планируют построить также зернохранилище на 30 тыс тонн зерна.

В строительство инвестировали 216 млн рублей.

В дальнейших планах КФХ Евгения Гусева — строительство хранилища зерна ёмкостью 30 тыс тонн. Завершить его планируют к 2026 году. При этом посевные площади КФХ, которое владеет зерносушильным комплексом и будет владеть также зернохранилищем, составляют более 12 тыс гектаров и расположены в Сапожковском, Ухоловском и Сараевском районах. В 2022 году с этих площадей собрали 30 тыс тонн зерновых и 9 тыс тонн масличных культур.

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