«Трансмашхолдинг» запустил производство «Иволги 4.0»

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«Трансмашхолдинг» запустил серийное производство новой недели электропоезда «Иволга 4.0».

Об этом заявил генеральный директор компании Кирилл Липа: «Серийное производство запущено. „Иволга“ четвертого поколения создана во взаимодействии с правительством Москвы».

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«Трансмашхолдинг» (ТМХ) представил новую модель электропоезда «Иволга 4.0» в рамках Международного железнодорожного салона техники и технологий пространства 1520 «PRO//Движение.Экспо» в Санкт-Петербурге.

Поезда семейства «Иволга» курсируют на Московских центральных диаметрах. Главное отличие модели четвертого поколения является увеличение количества дверей до трех кроме головных вагонов. Он также получил новый окрас. Поезд стал светлее за счет основного белого цвета. При этом верх кузова обладает яркой мандариновой полосой. Вдоль поезда тянутся две линии: сверху красная, а снизу цвета светлого джинса. Это придает дизайну поезда не только неповторимый свежий вид, но и динамичность.

В 2022 году ТМХ провели работу по импортозамещению всех ключевых узлов и комплектующих «Иволги». Так, 98% комплектующих новой модели электропоезда производятся в России на более чем 600 предприятиях.

В кабине машиниста установлена отечественная система управления и программное обеспечение. Кроме того, кабина «Иволги 4.0» будет оснащена двумя мониторами: один — для отображения текущей информации о работе поезда; второй — диагностические показатели. Также поезд сможет менять направление движения за одну минуту.