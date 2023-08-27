Новости благоустройства территорий

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Экопарк «Каялов Бор» в городе Россошь

Уникальное место, где история пересекается с отдыхом: на живописном маршруте длиною почти в 3.5 км можно погрузиться в историю повествования «Слова о полку Игореве».

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Бренд уличной мебели от архитектурного бюро ARCHINFORM родом из Екатеринбурга

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21 августа 2023: старт народного голосования премии АРХИWOOD

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Одноэтажный жилой дом из клееного бруса в Челябинске, арх. Елизавета Портнова

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Дом NEBO в Белгородской области

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Гостевой дом с баней в Миассе, арх. Елизавета Портнова

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Домики для гостей «Семечки» в Волгоградской области, арх. Архитектурное бюро Владимира Русанова

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Дом «Тринити» в Переделкино

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Фрагмент оформления музейного квартала в Городце

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Павильоны в парке «Изумрудный» в Барнауле, арх. MDVAstudio

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Благоустройство территории усадьбы Архангельское

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Ботанические Оранжереи на территории музея-усадьбы «Архангельское»

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Отель «Игора. Времена года» в Ленинградской области

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«Книжные Аллеи» на Малой Конюшенной в Санкт-Петербурге

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Мост через реку Казанку в Арске

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Дом на дереве в Перми, арх. ПростоДом

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Проект «Пастбище», арх. std group

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Инсталляция «Архив», арх. DoBuro

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Смотровая башня в Сясьстрое

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Дом Салтыковой в архитектурно-этнографическом музее-заповеднике «Щёлоковский хутор»

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Реконструкция купола Левашовского хлебозавода в Санкт-Петербурге, корпорация «Русь»

Пространство «19:01 на Кристалле»

«19:01 на Кристалле» — новое пространство на территории завода «Кристалл». Это необычное место, хранящее дух и артефакты прошлого, но уже наполненное новыми событиями и впечатлениями. Место в городе, но с ощущением загородной открытости, свободы и связи с природой.

С пятницы по воскресенье здесь проходят театральные представления, концерты, вечеринки, мастер-классы, экскурсии по территории и шоукейсы загородных фестивалей. Событийная программа «19:01 на Кристалле» — коллекция впечатлений. Каждый день получит уникальный образ, отраженный в «метафорической карте» дня с интригующим названием, например, «День, когда меняется ветер» или «День, когда не надо слов».

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