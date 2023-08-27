Новости благоустройства территорий
Экопарк «Каялов Бор» в городе Россошь
Уникальное место, где история пересекается с отдыхом: на живописном маршруте длиною почти в 3.5 км можно погрузиться в историю повествования «Слова о полку Игореве».
Бренд уличной мебели от архитектурного бюро ARCHINFORM родом из Екатеринбурга
21 августа 2023: старт народного голосования премии АРХИWOOD
Одноэтажный жилой дом из клееного бруса в Челябинске, арх. Елизавета Портнова
Дом NEBO в Белгородской области
Гостевой дом с баней в Миассе, арх. Елизавета Портнова
Домики для гостей «Семечки» в Волгоградской области, арх. Архитектурное бюро Владимира Русанова
Дом «Тринити» в Переделкино
Фрагмент оформления музейного квартала в Городце
Павильоны в парке «Изумрудный» в Барнауле, арх. MDVAstudio
Благоустройство территории усадьбы Архангельское
Ботанические Оранжереи на территории музея-усадьбы «Архангельское»
Отель «Игора. Времена года» в Ленинградской области
«Книжные Аллеи» на Малой Конюшенной в Санкт-Петербурге
Мост через реку Казанку в Арске
Дом на дереве в Перми, арх. ПростоДом
Проект «Пастбище», арх. std group
Инсталляция «Архив», арх. DoBuro
Смотровая башня в Сясьстрое
Дом Салтыковой в архитектурно-этнографическом музее-заповеднике «Щёлоковский хутор»
Реконструкция купола Левашовского хлебозавода в Санкт-Петербурге, корпорация «Русь»
Пространство «19:01 на Кристалле»
«19:01 на Кристалле» — новое пространство на территории завода «Кристалл». Это необычное место, хранящее дух и артефакты прошлого, но уже наполненное новыми событиями и впечатлениями. Место в городе, но с ощущением загородной открытости, свободы и связи с природой.
С пятницы по воскресенье здесь проходят театральные представления, концерты, вечеринки, мастер-классы, экскурсии по территории и шоукейсы загородных фестивалей. Событийная программа «19:01 на Кристалле» — коллекция впечатлений. Каждый день получит уникальный образ, отраженный в «метафорической карте» дня с интригующим названием, например, «День, когда меняется ветер» или «День, когда не надо слов».
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