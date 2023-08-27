В селе Сива Пермского края открылась новая поликлиника

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В селе Сива на улице Кутузова, 20 открылась новая поликлиника. Она вошла в состав центральной районной больницы и уже принимает первых пациентов.

Двухэтажный корпус поликлиники рассчитан на 120 посещений в смену. Кроме участковых терапевтов, прием ведут хирурги, дерматовенерологи, фтизиатры, эндокринологи и другие специалисты. Также в здании есть отделение скорой помощи, стоматология, процедурный, физиотерапевтический, рентген, УЗИ- кабинеты, аптека и женская консультация.

Сивинская поликлиника — это шестой медицинский объект, который открылся для жителей Прикамья с начала года. Строительство обошлось более чем в 486 миллионов рублей. Средства были направлены из регионального, федерального и муниципального бюджетов.

© im2.ezgif.com

© im2.ezgif.com