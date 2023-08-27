Россия поставила Индии партию урана

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В июне Россия поставила первую с 2019 г. партию урановой руды в Индию.

Об этом свидетельствуют данные индийского министерства торговли и промышленности.

Объём приобретенной Индией партии урановой руды — 118 т.

В 2019 г., когда Индия в последний раз покупала российский уран, поставки составили 1,77 тыс. т урана на сумму 101,6 млн долл. США.

США в первой половине 2023 г. приобрели у России 416 т урана, что превысило показатель за аналогичный период 2022 г. и стало максимумом с 2005 г.

Россия поставляет в США только топливо с обогащением по 235U, которое является главной статьей закупок ядерного топлива США.

Сейчас Росатом остается крупнейшим в мире производителем обогащённого урана, обеспечивая потребности почти 25% из 92 ядерных реакторов Америки и десятки других установок по всей Европе и Азии.