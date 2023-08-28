ГТЛК поставила 15 автобусов для Челябинска в рамках нацпроекта БКД

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Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) поставила 15 новых современных автобусов большого класса VOLGABUS 5270G2 для работы на городских маршрутах в Челябинске.

Техника передана в лизинг местному муниципальному унитарному предприятию «Служба организации движения». Все автобусы — низкопольные, оснащены оборудованием для перевозки маломобильных граждан и работают на компримированном природном газе.

Поставка проведена в рамках мер поддержки Минтранса России по федеральному проекту «Развитие общественного транспорта» национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД). Обновление подвижного состава — один из ключевых показателей инициативы социально-экономического развития «Мобильный город».

В 2022 году ГТЛК поставила по программе в Челябинск 16 автобусов, по планам нацпроекта в регион должны быть переданы еще 50 машин.

Всего по плану БКД на 2023 год ГТЛК поставит 383 ед. пассажирской техники в 13 городских агломераций.