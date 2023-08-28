«Полярные авиалинии» получили очередной вертолёт Ми-8МТВ-1

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Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) передала «Полярным авиалиниям» очередной вертолёт Ми-8МТВ-1 (RA-22201), построенный на Казанском вертолётном заводе. В парке авиакомпании это второй новый вертолёт данного типа, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Экипаж «Полярных авиалиний» в составе командира воздушного судна Сергея Дурнова, второго пилота Алексея Мурзина, бортмеханика Александра Никитина, а также специалистов инженерно-авиационной службы Радимира Николаева и Дмитрия Сыромятникова осуществил перегон второго нового вертолета Ми-8 МТВ1 из Казанского вертолетного завода.

В аэропорту Маган борт встретил руководящий состав авиакомпании. Генеральный директор Семён Винокуров поблагодарил экипаж за успешный перегон воздушного судна.

В 2023 году авиакомпанией приобретены два вертолёта в рамках контракта по финансовому лизингу с ГТЛК. Вертолёты будут использоваться для выполнения срочных санитарных заданий, социально-значимых пассажирских перевозок, а также иных видов заказных работ — тушении лесных пожаров, поиска и спасения граждан.

По данным Росавиации в парке авиакомпании находятся один вертолёт Ми-8, 11 — Ми-8МТВ-1 и 13 — Ми-8Т. Таким образом, новый вертолёт, прибывший в Маган, стал двенадцатой машиной типа Ми-8МТВ-1.