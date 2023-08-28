«РСК Экзастрим» — передовое решение для отечественных суперкомпьютеров и ЦОД нового поколения
В рамках международной промышленной выставки «Иннопром 2023» группа компаний РСК впервые представила свое универсальное, высокоплотное, энергоэффективное, высокопроизводительное кластерное решение «РСК Экзастрим» для создания российских суперкомпьютеров и центров обработки данных (ЦОД) нового поколения.
«Мы гордимся тем, что, в столь непростое для страны время, наши специалисты разработали новое отечественное решение „РСК Экзастрим“, которое позволит не только создавать самые передовые суперкомпьютерные программно-аппаратные комплексы и центры обработки данных, но и обеспечить нашим заказчикам такие важнейшие преимущества как универсальность, гибкость, широкий выбор конфигураций, легкость обслуживания, защита инвестиций, высокая энергоэффективность, большая вычислительная плотность и рекордная энергетическая плотность. Все они критически важны для проведения высокопроизводительных расчетов и компьютерного моделирования при выполнении сложных междисциплинарных и различных промышленных, а также научно-исследовательских задач», — подчеркнул Алексей Шмелев, исполнительный директор группы компаний РСК.
В двухстороннем универсальном вычислительном шкафу решения «РСК Экзастрим» (размеры 2000×600×1200 мм) обеспечивается высокая плотность монтажа — по 42 сервера высотой 1U с каждой стороны (всего 84 сервера). При этом достигается высокая энергоэффективность за счет возможности одновременного использования в одном шкафу как жидкостного, так и гибридного и/или традиционного воздушного охлаждения для применяемого серверного оборудования.
Например, в одном шкафу решения «РСК Экзастрим» могут быть размещены:
1) Узлы высокоплотной системы хранения RSC Tornado AFS на базе твердотельных дисков форм-фактора E1.L (32 диска и емкость хранения 1 ПБ на узел высотой 1U, со 100% жидкостным охлаждением).
2) Высокопроизводительные серверы для решения задач с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ) на основе специализированных графических процессоров (ГПУ) с плотностью размещения до 4-х современных ускорителей на один узел высотой 1U (до 84-х центральных процессоров и 168 ГПУ в одном шкафу, со 100% жидкостным охлаждением).
3) Вычислительные сервера «РСК Торнадо» на базе российских процессоров «Эльбрус-8СВ» и «Эльбрус-16С» (со 100% жидкостным охлаждением).
4) Серверные узлы с гибридным охлаждением (на базе процессоров архитектуры x86).
5) Стандартные серверные узлы других производителей с традиционным воздушным охлаждением (на базе процессоров архитектуры x86).
Среди преимуществ «РСК Экзастрим» для заказчиков и пользователей:
— полностью отечественная технологическая разработка и производство в РФ,
— гибкая, управляемая и компонуемая архитектура,
— универсальность решения, так как применимы стандартные размеры серверного оборудования,
— большой выбор конфигураций для используемого оборудования,
— легкость обслуживания,
— защита инвестиций заказчиков на несколько поколений применяемого оборудования,
— возможность использования узлов на базе разных типов процессоров (архитектуры x86, отечественных «Эльбрус» и других),
— сверхвысокая вычислительная плотность — 84 сервера в одном шкафу,
— высокая энергоэффективность,
— возможность использования разных типов охлаждения в одном шкафу: 100% жидкостное, гибридное, воздушное.
— рекордная энергетическая плотность — более 570 кВт на шкаф,
— интегрированные программные комплексы «РСК БазИС» и «РСК БазИС СХД» для мониторинга и управления, а также для динамического перераспределения ресурсов системы «по запросу» (как вычислительных, так и для хранения данных) для наиболее эффективного решения каждой задачи.
- В России создан новый процессор оригинальной архитектуры. Не «Эльбрус» и не «Байкал»
- В МФТИ разработали плату цифровой техники для космоса
- Российские ученые разработали узел квантового интернета
28.08.2322:30:28