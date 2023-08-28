© rscgroup.ru

В рамках международной промышленной выставки «Иннопром 2023» группа компаний РСК впервые представила свое универсальное, высокоплотное, энергоэффективное, высокопроизводительное кластерное решение «РСК Экзастрим» для создания российских суперкомпьютеров и центров обработки данных (ЦОД) нового поколения.

«Мы гордимся тем, что, в столь непростое для страны время, наши специалисты разработали новое отечественное решение „РСК Экзастрим“, которое позволит не только создавать самые передовые суперкомпьютерные программно-аппаратные комплексы и центры обработки данных, но и обеспечить нашим заказчикам такие важнейшие преимущества как универсальность, гибкость, широкий выбор конфигураций, легкость обслуживания, защита инвестиций, высокая энергоэффективность, большая вычислительная плотность и рекордная энергетическая плотность. Все они критически важны для проведения высокопроизводительных расчетов и компьютерного моделирования при выполнении сложных междисциплинарных и различных промышленных, а также научно-исследовательских задач», — подчеркнул Алексей Шмелев, исполнительный директор группы компаний РСК.

В двухстороннем универсальном вычислительном шкафу решения «РСК Экзастрим» (размеры 2000×600×1200 мм) обеспечивается высокая плотность монтажа — по 42 сервера высотой 1U с каждой стороны (всего 84 сервера). При этом достигается высокая энергоэффективность за счет возможности одновременного использования в одном шкафу как жидкостного, так и гибридного и/или традиционного воздушного охлаждения для применяемого серверного оборудования.

© rscgroup.ru

Например, в одном шкафу решения «РСК Экзастрим» могут быть размещены:

1) Узлы высокоплотной системы хранения RSC Tornado AFS на базе твердотельных дисков форм-фактора E1.L (32 диска и емкость хранения 1 ПБ на узел высотой 1U, со 100% жидкостным охлаждением).

2) Высокопроизводительные серверы для решения задач с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ) на основе специализированных графических процессоров (ГПУ) с плотностью размещения до 4-х современных ускорителей на один узел высотой 1U (до 84-х центральных процессоров и 168 ГПУ в одном шкафу, со 100% жидкостным охлаждением).

3) Вычислительные сервера «РСК Торнадо» на базе российских процессоров «Эльбрус-8СВ» и «Эльбрус-16С» (со 100% жидкостным охлаждением).

4) Серверные узлы с гибридным охлаждением (на базе процессоров архитектуры x86).

5) Стандартные серверные узлы других производителей с традиционным воздушным охлаждением (на базе процессоров архитектуры x86).

© rscgroup.ru

Среди преимуществ «РСК Экзастрим» для заказчиков и пользователей:

— полностью отечественная технологическая разработка и производство в РФ,

— гибкая, управляемая и компонуемая архитектура,

— универсальность решения, так как применимы стандартные размеры серверного оборудования,

— большой выбор конфигураций для используемого оборудования,

— легкость обслуживания,

— защита инвестиций заказчиков на несколько поколений применяемого оборудования,

— возможность использования узлов на базе разных типов процессоров (архитектуры x86, отечественных «Эльбрус» и других),

— сверхвысокая вычислительная плотность — 84 сервера в одном шкафу,

— высокая энергоэффективность,

— возможность использования разных типов охлаждения в одном шкафу: 100% жидкостное, гибридное, воздушное.

— рекордная энергетическая плотность — более 570 кВт на шкаф,

— интегрированные программные комплексы «РСК БазИС» и «РСК БазИС СХД» для мониторинга и управления, а также для динамического перераспределения ресурсов системы «по запросу» (как вычислительных, так и для хранения данных) для наиболее эффективного решения каждой задачи.