Гайский ГОК запустил в тестовом режиме шахту «Скиповая»

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Гайский горно-обогатительный комбинат (ГОК) запустил после реконструкцию шахту «Скиповая» в Оренбургской области. Промышленный объект предназначен для добычи медной руды и подъёма породы, а также для подачи свежего воздуха в подземные горные выработки.

Как рассказали на предприятии, в результате реконструкции ствола шахты «Скиповая» была произведена замена подъёмной машины, построено новое надшахтное здание подъемной машины. Шахтная подъемная установка УЦР 6,75?6,2/1,95 производства Уралмашзавода весит более 400 тонн и является одной из самых крупногабаритных машин барабанного типа в мире. На Гайском ГОКе она будет использоваться для вертикальных подъёмов скипового оборудования, транспортировки на поверхность горной массы, оборудования и вспомогательных материалов. С помощью машины работники ГОКа также смогут вести осмотр, ремонт армировки и крепления ствола шахты.

Параллельно с установкой подъёмной машины вёлся монтаж здания машины размером 42×24 метра. Здесь установлено всё необходимое новое электрооборудование и вентиляционное оборудование.

В рамках реконструкции ствол шахты «Скиповая» был углублен на 160 метров и армирован. Для стабильной работы ствола был построен комплекс разгрузки самоходной техники, комплекс катучего конвейера, дозаторно-загрузочный комплекс.