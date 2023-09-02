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РЖД открыли движение по второму пути на перегоне Звонкое — Демченко на БАМе.

По этой линии в Амурской области идут грузы в направлении портов Дальнего Востока.

В рамках модернизации железнодорожники уложили почти 14 км нового пути, отсыпали более 35 тыс. куб. м балласта, построили три моста, оборудовали перегон современной системой микропроцессорной централизации и автоблокировки.

Перегон Звонкое — Демченко расположен на участке Февральск — Новый Ургал. Развитие инфраструктуры увеличит провозную способность всего участка до 52 млн тонн к 2025 году.

Байколо-Амурская магистраль — железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, второй магистральный (наряду с Транссибирской магистралью) железнодорожный выход к Тихому океану. Её протяжённость составляет 4,3 тыс. км. Строительство шло более 10 лет и стало одним из самых масштабных транспортных проектов XX века. БАМ сыграл огромную роль для развития экономики страны и выхода на быстрорастущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.