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Обновлённый участок находится в Амурской области, проходит вдоль русла реки Нюкжа.

Для защиты путей от паводков был проделан большой объём земляных работ.

Рабочие обустроили водоотводные кюветы, уложили геотекстиль, реконструировали 3 водопропускные трубы и возвели 5 мостов, самый протяжённый — 392 метра.

В рамках реконструкции перегона разъезд Челябинский переустроили в двухпутную вставку. Уложили 11 км нового пути и 4 стрелочных перевода.

Чтобы основание железной дороги не просаживалось от таяния вечной мерзлоты, откосы земляного полотна укрыли «одеялом» из скальных пород. Объём охлаждающей наброски превысил 100 тыс. м³.

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