В Ростове-на-Дону началось строительство завода по производству компьютерной техники
28 августа в Ростове-на-Дону началось строительство завода по производству компьютерной техники.
Он будет состоять из пяти корпусов. Производство ноутбуков составит сначала 50 тыс. штук, а затем будет увеличено до 100 тыс. штук в год.
Здесь запланировано строительство комплекса по выпуску литий-ионных батарей для ноутбуков, которое станет первым в России.
Производитель компьютерной техники — ГК «Бештау» — планирует инвестировать в завод 8 млрд рублей. Здесь будет создано более 700 рабочих мест.
Соглашение о реализации проекта было подписано в июне на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023). Ввод завода в эксплуатацию планируется в 2025 году.
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03.09.2305:41:06