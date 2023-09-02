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Новые заводы и цеха

В Ростове-на-Дону началось строительство завода по производству компьютерной техники

 © avatars.dzeninfra.ru

28 августа в Ростове-на-Дону началось строительство завода по производству компьютерной техники.

Он будет состоять из пяти корпусов. Производство ноутбуков составит сначала 50 тыс. штук, а затем будет увеличено до 100 тыс. штук в год.

Здесь запланировано строительство комплекса по выпуску литий-ионных батарей для ноутбуков, которое станет первым в России.

Производитель компьютерной техники — ГК «Бештау» — планирует инвестировать в завод 8 млрд рублей. Здесь будет создано более 700 рабочих мест.

Соглашение о реализации проекта было подписано в июне на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023). Ввод завода в эксплуатацию планируется в 2025 году.

Источник: https://iz.ru/1565606/2023-08-28/v-...outbukov?ysclid=llv86ed01i101350059

Ростовская область
  • Holso Stitchred Holso Stitchred
    03.09.2305:41:06

    С нетерпением ждем продукцию «Бештау» в сетевых магазинах.

    #1268077
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