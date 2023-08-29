В Барнауле запущен в эксплуатацию станок плазменной и газовой резки металла ULTRATHERM MTRP-2060

Специалистами ГК «СПИКОМ» запущен в эксплуатацию очередной станок плазменной и газовой резки металла ULTRATHERM MTRP-2060 на промышленном предприятии г. Барнаул.

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/2Yh3lTWNgV8

Станок ULTRATHERM MTRP-2060 имеет площадь обработки 2100×6100мм, оснащен дополнительным газовым резаком GCUT для резки металла толщиной до 200мм.

— Станок укомплектован трубным устройством TUBESYST PRO-325/200-6 для фигурной резки круглых труб диаметром до 325мм и профильных труб сечением до 200×200мм длиной до 6000мм.

— Источник плазмы ULTRAFIRE-125PRO. Резка металла на прожиг до 25мм, резка с края листа до 50мм.

Станок плазменной и газовой резки металла ULTRATHERM MTRP-2060 © www.ультратерм.рф

— Управление станком осуществляется при помощи профессионального промышленного контроллера SPM-10, установленного на портале станка.

— Магнитное крепление плазматрона с возможностью автоматической установки под разными углами для продольной резки металла со снятием фаски.

станок плазменной и газовой резки металла ULTRATHERM MTRP-2060 © www.ультратерм.рф

— На станке установлена система умной вытяжки дымовых газов, которая позволяет удалять дымовые газы только из зоны резки. Система умной вытяжки делает процесс вытяжки более эффективным, позволяет применять менее мощные и менее дорогие вытяжные вентиляторы, а также снижает выброс теплого воздуха из помещения цеха в холодное время года. На дымоудалении установлен высокооборотный вытяжной вентилятор ULVENT ULT-5000 производства ГК «СПИКОМ».

Производитель станков плазменной и газовой резки металла: ГК «СПИКОМ», г. Барнаул.