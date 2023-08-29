Добавить статью
Лого Сделано у нас
Авиация

Импортозамещённый «Суперджет» совершил первый полет

 © www.uacrussia.ru

Опытный образец российского ближнемагистрального самолета SJ-100, изготовленный Производственным центром ПАО «Яковлев» в Комсомольске-на-Амуре, совершил первый полёт. В ходе испытаний была подтверждена стабильная работа всех отечественных систем, управляемость и устойчивость самолета в воздухе. Самолет пилотировал экипаж в составе летчиков-испытателей Леонида Чикунова и Дмитрия Деменева, а также инженера-испытателя Дениса Велижанина.

 © www.uacrussia.ru

Продолжительность полета составила 54 минуты, он проходил на высотах до 3000 метров и скоростях до 343 км/час. В соответствии с полетным заданием экипаж выполнил проверку характеристик устойчивости и управляемости самолета в воздухе, проверку системы автоматического регулирования давления в кабине, а также произвел «посадку на облако» и заход на посадку с уходом на второй круг. Всего на импортонезависимом «Суперджете» было замещено порядка 40 систем и агрегатов.

В целях ускорения программы испытаний на первом опытном образце самолета используются франко-российские двигатели SaM146. Второй опытный образец скоро начнет программу летных испытаний уже с отечественными двигателями ПД-8, которые в настоящее время проходят серию стендовых испытаний и летные испытания в составе летающей лаборатории Ил-76ЛЛ.

 © www.uacrussia.ru

«Программа импортозамещения стартовала в 2019 году, и сегодня мы понимаем, насколько это решение было правильным и дальновидным. Этот самолет стал воплощением передовых наработок отечественного авиапрома с учетом опыта разработки, сертификации и эксплуатации более 200 самолетов Superjet за прошедшие годы. От старта эскизного проекта до первого полета прошло 4 года — учитывая объем конструкторских работ, это близкий к рекордному срок, на уровне ведущих мировых производителей. Столько же времени, например, ушло на создание A320neo, а на Boeing 737max — еще больше», — заявил заместитель генерального директора ПАО «ОАК» по гражданской авиации, генеральный директор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский.
Источник: https://www.uacrussia.ru/ru/press-c...y-superdzhet-sovershil-pervyy-polet

SJ-100, ПАО «Яковлев»
  • Максим Мельничук Максим Мельничук
    29.08.2309:01:17

    Лучшая новость из мира авиации за последнее время!!! Жаль только, что не с ПД-8, но всё равно, поздравляем!!! МС-21 тоже сначала с PW взлетел. Теперь ждём сертификации и начала поставок!!!

    И МС-21 ждём на линиях!!! И Новые ТУ-214 ждём!!!

    Отредактировано: Максим Мельничук~09:19 29.08.23
    #1267799
  • Нет аватара termometrix
    29.08.2309:24:06

    В мире нет ни одной страны, которая сама в одиночку производит все эти компоненты современного магистрального пассажирского лайнера. НИ ОДНОЙ! Только Россия сумела это сделать.

    В мире нет ни одной страны, которая сумела поднять в небо лайнер имеющий такой процент локализации. Ни одной! Ни США, ни Европа, ни Бразилия, ни Китай, никто такого не делал последние лет 50! Только Россия!

    Конечно, впереди много работы. И у всепропальщиков ещё есть время крутить свою пластинку по кругу, про «вот когда [тут вставить нужное] вот тогда». Впрочем, даже когда наше небо заполнят тысячи «Суперджетов», они найдут, что вставить в середину этой мантры. Их не переубедить. Важнее, что теперь и они никого переубедить не смогут.

    https://dzen.ru...O2F-ijmYRwLfrAA

    Как и автоматическая станция «Луна-25» — это полностью наша разработка и производство. При условии, что везде подобные сложные системы в аэрокосмической отрасли изготавливаются в рамках кооперации отдельных стран, а не самостоятельно.

    Отредактировано: termometrix~09:28 29.08.23
    #1267801
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,