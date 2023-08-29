«Джошкуноз Алабуга» запустила серийное производство деталей шасси для «АвтоВАЗа»

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Компания «Джошкуноз Алабуга» запустила в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане серийное производство деталей шасси для «АвтоВАЗа». Общие инвестиции превысили 1 млрд рублей, из которых 500 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) в виде льготного займа по программе «Комплектующие изделия ».

С привлечением займа ФРП компания приобрела высокотехнологическое оборудование и наладила выпуск цельноштампованных и составных металлических деталей шасси (подвески и мостов). Объем производства после выхода на проектную мощность составит 14 млн деталей в год. Локализация производства — 100%.

Основной заказчик изделий — «АвтоВАЗ». «Джошкуноз Алабуга» в июле 2023 года отправила автоконцерну первую партию деталей подвески для Lada Vesta. В ближайшем будущем запланирован запуск серийного производства деталей для Lada Granta.

«Джошкуноз Алабуга ведет деятельность на российском рынке в сфере автомобилестроения на протяжении 10 лет. Сейчас мы впервые наладили серийное производство деталей для крупнейшего российского автопроизводителя „АвтоВАЗа“. Это стало возможно благодаря льготному займу ФРП», -рассказал генеральный директор ООО «Джошкуноз Алабуга» Октем Эджевит.

В дальнейшем предприятие намерено наладить выпуск других деталей шасси, которые будут применяться при сборке на конвейере автомобилей отечественных и иностранных брендов, локализованных в России.

В ходе реализации проекта создано 74 рабочих места.