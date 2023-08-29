Снежинский РФЯЦ-ВНИИТФ начал строительство нового центра испытаний микроэлектроники

Центр будет оснащен современными источниками электронных пучков, протонов, нейтронов и тяжелых заряженных частиц для обеспечения сертификационных испытаний электронных компонентов на стойкость к воздействию различных видов ионизирующих излучений и электромагнитных импульсов.

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Подготовительные работы по выборке грунтов и устройству котлована завершились еще в прошлом году, сейчас строители приступили к возведению здания.

В декабре они должны завершить заливку бетонного фундамента и выйти на нулевую отметку. Параллельно проводятся работы по устройству контура заземления сложного технологического оборудования.

«В 50% случаев сокращение срока службы космических аппаратов связано с воздействием ионизирующего излучения космического пространства. Тенденции развития современной микроэлектроники, связанные с минимизацией топологических размеров и напряжения питания и применением новых материалов, часто приводят к увеличению чувствительности изделий к воздействию ионизирующих излучений, появлению новых радиационных эффектов, — рассказывает заместитель начальника отделения Олег Ткачев. — Для того чтобы прогнозировать поведение аппаратуры в условиях космического пространства, необходимо проводить испытания в земных условиях. РФЯЦ-ВНИИТФ является одной из базовых организаций, где будет построен современный комплекс, который позволит моделировать действие космического излучения и прочих излучений искусственного происхождения. „Сердцем“ этого здания станет циклотрон, способный разгонять ионы до энергии 15 МэВ/нуклон. Также в данном комплексе будут расположены нейтронные генераторы, ускорители электронов и протонный ускоритель. Следует отметить, что после постройки Центра испытаний РФЯЦ-ВНИИТФ не только в стране, но и в мире станет уникальной организацией, обладающей всем набором компетенций в области радиационных испытаний».

Уникальный циклотронный комплекс многозарядных ионов был разработан для РФЯЦ-ВНИИТФ специалистами научно-технического центра линейных ускорителей и циклотронов АО «НИИЭФА». Проект должен быть завершен к 2026 году. Параллельно в ядерном центре идет набор высококвалифицированных кадров. Необходимы специалисты в области микроэлектроники, ядерной физики и IT.

© vniitf.ru

© vniitf.ru

© vniitf.ru

© vniitf.ru

© vniitf.ru

© vniitf.ru

© vniitf.ru

© vniitf.ru