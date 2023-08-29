Новый паром «Александр Деев» отправился к месту работы на Сахалин

Новый грузопассажирский морской паром проекта CNF11CPD «Александр Деев» отправился к месту работы на Сахалин, сообщает АМП Сахалина, Курил и Камчатки.

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29 августа построенное на Амурском судостроительном заводе (АСЗ в составе ОСК) судно вышло из Владивостока курсом на порт приписки Холмск (Сахалин).

Рейс осуществляет экипаж АО «Сахалинский пассажирский флот», которое ранее взяло судно в аренду у Государственной транспортной лизинговой компании с последующим правом выкупа. В числе первых пассажиров — 8 работников АСЗ.

Новое комфортабельное судно способно выполнять рейсы в сложных погодных условиях, двигаться во льдах толщиной до метра, перевозить до 150 пассажиров, не менее 30 железнодорожных вагонов и 12 автосоставов на главной палубе, 9 легковых автомобилей на нижней палубе.

По прибытии в Холмск экипажу парома предстоит проверить стыковочное оборудование и коммуникации реконструированной паромной переправы. ФГУП «Росморпорт» в порту Холмск проведены реконструкция паромного комплекса и дноуглубительные работы. В порту также обустроены железнодорожные пути, коммуникации, выполнены работы по благоустройству.

Путь до Сахалина, предварительно, займет до двух суток. После загрузки в Холмске паром должен будет отправиться в свой первый официальный рейс в рамках работы на морской переправе в порт Ванино. В следующем году к «Александру Дееву» на линии присоединится второе судно этого проекта — «Василий Ощепков».

Реконструкция причального комплекса морского порта Холмск — составная часть федерального проекта «Развитие морских портов» нацпроекта Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Его реализация вкупе с выходом на линию нового специализированного флота позволит существенно улучшить грузопассажирское паромное сообщение Сахалина с материковой частью страны.