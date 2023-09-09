Столичный производитель медицинской мебели запустил производство товаров для офиса

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«Компания «Медицинофф», которая выпукает медицинскую мебель, открыла новое направление — запустила производство столов, стульев, шкафов и других предметов интерьера для административных помещений. Сейчас мощности предприятия позволяют ежемесячно изготавливать до 4,5 тысячи единиц продукции.

Мебель разрабатывается в собственном исследовательском центре компании.

В перспективе «Медицинофф» будет выпускать изделия для дома.