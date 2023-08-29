Самусьский ССРЗ спустил на воду маломерное моторное судно проекта 106.103.22
Самусьский судостроительно-судоремонтный завод (Томская область) построил маломерное моторное судно проекта 106.103.22, оснащенное двумя лодками и аппарельным устройством.
Судно планируется использовать для отдыха на воде с возможностью перевозки колесной техники. На борту есть четыре пассажирские каюты, сауна, камбуз, кают-компания, а также два сан. узла с душевыми.
|Основные характеристики маломерного судна проекта 106.103.22:
|Длина габаритная
|19,86 м
|Длина расчетная
|18,27 м
|Ширина корпуса наибольшая
|6,04 м
|Осадка
|0,45 м
|Высота борта на миделе
|0,9 м
|Полное водоизмещение
|42,4 т
|Полезная грузоподьемность
|8,0 т
|Расчетная высота волны
|1,2 м
|Мощность устанавливаемого подвесного двигателя
|до 250 л.с
|Пассажировместимость
|12
Источник: https://paluba.media/news/55719
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