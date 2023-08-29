Добавить статью
Лого Сделано у нас
Судостроение и судоходство

Самусьский ССРЗ спустил на воду маломерное моторное судно проекта 106.103.22

Самусьский судостроительно-судоремонтный завод (Томская область) построил маломерное моторное судно проекта 106.103.22, оснащенное двумя лодками и аппарельным устройством.

 © paluba.media

Судно планируется использовать для отдыха на воде с возможностью перевозки колесной техники. На борту есть четыре пассажирские каюты, сауна, камбуз, кают-компания, а также два сан. узла с душевыми.

Основные характеристики маломерного судна проекта 106.103.22:
Длина габаритная 19,86 м
Длина расчетная 18,27 м
Ширина корпуса наибольшая 6,04 м
Осадка 0,45 м
Высота борта на миделе 0,9 м
Полное водоизмещение 42,4 т
Полезная грузоподьемность 8,0 т
Расчетная высота волны 1,2 м
Мощность устанавливаемого подвесного двигателя до 250 л.с
Пассажировместимость 12

Источник: https://paluba.media/news/55719

Самусьский судостроительно-судоремонтный завод, Томская область, 106.103.22
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,