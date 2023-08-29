Самусьский ССРЗ спустил на воду маломерное моторное судно проекта 106.103.22

Самусьский судостроительно-судоремонтный завод (Томская область) построил маломерное моторное судно проекта 106.103.22, оснащенное двумя лодками и аппарельным устройством.

© paluba.media

Судно планируется использовать для отдыха на воде с возможностью перевозки колесной техники. На борту есть четыре пассажирские каюты, сауна, камбуз, кают-компания, а также два сан. узла с душевыми.