Агрохолдинг «Русское поле» запустил новый комбикормовый завод в Нижегородской области

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Завод будет способен выпускать 280 тысяч тонн кормов в год — это фактически двукратное увеличение мощности предприятия.

Новое производство в г. Павлово позволит обеспечить кормом птичники, которые компания создаёт в регионе.

Объём инвестиций в производство превышает 800 млн рублей.

Руководитель агрохолдинга «Русское поле» Антон Романов рассказал, что комбикормовый завод позволит обеспечить кормом новые птичники, которые компания создает в регионе.

«На нашей новой площадке в Ворсме уже заселено 14 из 20 птичников. В каждом из них около 45 тысяч цыплят. То есть на одной птицефабрике будет производиться примерно десять процентов от потребления мяса птицы всей Нижегородской области. Новый цех комбикормового завода был необходим для обеспечения птицы кормами высокого качества. В дальнейшем планируем запускать новые линии, уже расписали план по инвестициям на годы вперед. Надеемся на дальнейшую поддержку со стороны региона», — сказал Антон Романов.

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