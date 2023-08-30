В Якутии дан старт строительству Новоленской ТЭС мощностью 185 МВт

Предприятия Группы «Интер РАО» приступили к строительству Новоленской ТЭС, основным топливом которой будет являться природный газ. Торжественная церемония начала строительства состоялась 30 августа.

Электростанция станет источником энергоснабжения Восточного полигона — ключевого элемента будущей евразийской транспортной системы. Кроме того, Новоленская ТЭС обеспечит активное освоение минерально-сырьевой базы Якутии.

Газ для работы электростанции будет поступать со Среднеботуобинского месторождения, расположенного в Мирнинском районе Якутии. Новоленская ТЭС установленной мощностью 550 МВт, будет одной из самых крупных в регионе. В процессе ее строительства построят около 200 км газопроводов и 1200 км линий электропередачи. КПД Новоленской ТЭС на номинальной нагрузке составит около 37%.

Начало поставки мощности на оптовый рынок электроэнергии и мощности запланировано на 1 июля 2028 года.

В ходе строительства будет создано 1500 рабочих мест, после ввода станции в эксплуатацию численность персонала составит порядка 500 человек.

На электростанции установят три энергоблока в составе паросиловых установок единичной мощностью 185 МВт. Все основное оборудование российского производства: турбины поставит Уральский турбинный завод, генераторы — компания «Силовые Машины», рабочая и конструкторская документация на котельное оборудование разработана ООО «Интер РАО — Инжиниринг».