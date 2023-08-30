В Мордовии запущен тепличный комплекс
В Саранске начал работу новый тепличный комплекс производительностью 9 тысяч тонн овощей в год.
ГК «РОСТ», которая является инвестором, вложила в проект около 2,4 млрд рублей.
В результате за 2 года построены теплицы площадью 8 га, создано 124 новых рабочих мест.
В новом блоке будут выращивать современные гибриды — томат Flamenco, огурец среднеплодный «Мева», листовой салат. Сейчас томат уже вошел в фазу плодоношения, а огурцы жители республики смогут увидеть на полках магазинов к новому году.
В новых теплицах уже тянутся к солнцу (а в тёмное время суток к мощным светильникам) помидоры, на очереди огурцы и салат.
https://nta-pfo...23/news_672960/
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