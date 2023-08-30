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Новые и модернизированные предприятия агропрома

В Мордовии запущен тепличный комплекс

 © ntm13.ru

В Саранске начал работу новый тепличный комплекс производительностью 9 тысяч тонн овощей в год.

ГК «РОСТ», которая является инвестором, вложила в проект около 2,4 млрд рублей.

В результате за 2 года построены теплицы площадью 8 га, создано 124 новых рабочих мест.

В новом блоке будут выращивать современные гибриды — томат Flamenco, огурец среднеплодный «Мева», листовой салат. Сейчас томат уже вошел в фазу плодоношения, а огурцы жители республики смогут увидеть на полках магазинов к новому году.

В новых теплицах уже тянутся к солнцу (а в тёмное время суток к мощным светильникам) помидоры, на очереди огурцы и салат.

 © dairynews.today

https://nta-pfo...23/news_672960/

https://dairyne...eks-moshch.html

Источник: https://ntm13.ru/news/v-mordovii-v-...mpleksa/?ysclid=lly6545jxg168650748

тепличный комплекс, Мордовия, сельское хозяйство
  • Нет аватара Serguei
    31.08.2300:08:11

    Если политика по ценообразованию на газ для внутреннего рынка будет продуманной, не обязательно низкой, а разумной, то можно смело пойти на штурм европейского рынка по этой продукции. В идеале вытеснить их производителей настолько, чтобы можно было скупать там мощности за бесценок. Я за то, чтобы показать «исключительным», что такое 90-е, которые им когда-то привнесли в Россию. В этой святой борьбе продовольствие — самый лучший инструмент для победы!

    #1267912
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      31.08.2300:39:23

      можно смело пойти на штурм европейского рынка по этой продукции.

      В мире много стран кроме Европы. Ну их …

      #1267917
      • Нет аватара Serguei
        31.08.2301:31:26

        Не соглашусь в той части, что Европа — хороший рынок. Сейчас там верх взяли настоящие русофобы, но они не соствляют 100 процентов населения. Европа расколота, как, например, и США. Европейские страны рядом, значит, есть возможность решать вопросы проще, быстрее и дешевле. Почему я сказал в моём сообщении про «разумный подход» к ценообразованию? Потому что я помню слова Миллера о том, что «мы качали газ в Европу от пуза». Вот, для чего качать «от пуза», если это привело к снижению цены на российский газ и необоснованным выгодам европейских компаний? Сейчас все вдруг увидели, что без «дешёвого» российского газа, экономикам ЕС приходит кранты, особенно, ряду отраслей. Так вот я за то, чтобы наши настоящие преимущества в плане обеспеченности энергией и ресурсами стали основой для экспансии, особенно, в продовольствии. Сергей, десятки тысяч лет концепция завоевания (теми или иными путями) является основой жизни человеческого общества. Мы не должны отказываться от этой идеи, Европа и США с Канадой хорошо ей следуют, а нам навязали «либеральную» повестку.

        #1267918
  • Нет аватара Учиться
    31.08.2307:32:11

    В первую очередь надо обеспечить овощами себя, чтобы не зависеть от тех, кто «помидорами не отделается». Да и оплатив импортные овощи, надо понимать, что средства уйдут из страны. На эти деньги внутри России уже ничего не будет куплено, ничей труд не будет оплачен. Это должно волновать правительство.

    #1267919
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