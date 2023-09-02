«Эконива Алтай» запустила производство молока в Алтайском крае

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Компания «Эконива Алтай» начала производство молока в Алтайском крае.

«Компания „Эконива Алтай“ запустила в работу современный доильный зал — сейчас здесь получают первое молоко. Запуск проекта на полную мощность в 2024 году позволит увеличить производство молока в регионе на 56 тыс. тонн», — сообщили в Правительстве Алтайского края.

Компания планирует построить в регионе животноводческий комплекс на 6,1 тыс. коров. Инвестиции в проект составят более 3 млрд рублей. Площадь участка под реализацию проекта — 189 га.

О планах строительства в Алтайском крае трёх крупных животноводческих комплексов сообщалось еще в 2018 году. Для заготовки кормов и создания кормовой базы планируется использовать 5 тыс. га земли.

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