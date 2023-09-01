Российский производитель технических аэрозолей увеличил производство в Подмосковье
Российский производитель герметиков, монтажной пены и других видов технических аэрозолей «Троль-Авто» увеличил площади действующего завода в Подмосковных Электроуглях, при содействии ЦСС построено производственно-складское здание.
Площадь объекта составляет более 5 тыс. кв. метров. В новом здании осуществляется изготовление и хранение комплектующих для аэрозольной лакокрасочной продукции. На производственной линии установлено современное автоматизированное оборудование и соблюдены все меры безопасности. Объем инвестиций составил 150 млн рублей. Создано 50 рабочих мест.
«Троль-Авто» — прямой дистрибьютор продукции собственных торговых марок KERRY, KUDO, RUSH, AXIOM. По заказу и под контролем компании производится более 1500 наименований продукции.
- ЗиО-Подольск изготовил оборудование для Курской АЭС
- Новая детская поликлиника открылась в подмосковных Химках
- Незолотое кольцо России. Верея