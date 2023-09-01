«Нева Милк» запустила новый завод по производству сыра «Город Сыра» в Курской области

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Группа компаний «Нева Милк» запустила после масштабной реконструкции завод «Город Сыра» в Курской области.

На предприятии, которое ведет свою историю с 1969 г., установлено современное оборудование.

Объём инвестиций в модернизацию составил свыше 2 млрд руб.

Завод производит полутвёрдые, твёрдые и плавленые сыры, а также сливочное масло. Планируемый объём производства: 12 000 т сыра в год, сливочное масло — 3000 т в год при переработке молока свыше 300 т в сутки.

Продукция «Город Сыра» будет представлена под одноименным брендом, а также другими брендами ГК «Нева Милк», а также собственными марками торговых сетей.

В ГК «Нева Милк» входит 3 производственные площадки: ООО «Невские сыры» (Санкт-Петербург), ОАО «Северное молоко (Вологодская область), ООО «Город сыра» (Курская область).