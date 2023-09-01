В Татарстане открылся судостроительный колледж

В Зеленодольске (Татарстан) в День знаний состоялось открытие судостроительного колледжа, который был расформирован в 2011 году.

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На базе колледжа будут готовить будущих специалистов по судостроению, монтажу и техническому обслуживанию судовых машин и механизмов, эксплуатации судового электрооборудования и средств автоматики. В здании проведен капитальный ремонт спортзала, закуплено новое оборудование для столовой.

За годы своей деятельности техникум подготовил около 9 тыс. специалистов, которые трудятся в разных уголках России и других постсоветских стран. Четыре тысячи выпускников работали и продолжают работать на заводе имени Горького.