В Татарстане открылся судостроительный колледж
В Зеленодольске (Татарстан) в День знаний состоялось открытие судостроительного колледжа, который был расформирован в 2011 году.
На базе колледжа будут готовить будущих специалистов по судостроению, монтажу и техническому обслуживанию судовых машин и механизмов, эксплуатации судового электрооборудования и средств автоматики. В здании проведен капитальный ремонт спортзала, закуплено новое оборудование для столовой.
За годы своей деятельности техникум подготовил около 9 тыс. специалистов, которые трудятся в разных уголках России и других постсоветских стран. Четыре тысячи выпускников работали и продолжают работать на заводе имени Горького.
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