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Детские сады и школы

В Татарстане открылся судостроительный колледж

В Зеленодольске (Татарстан) в День знаний состоялось открытие судостроительного колледжа, который был расформирован в 2011 году.

 © tatar-inform.ru

На базе колледжа будут готовить будущих специалистов по судостроению, монтажу и техническому обслуживанию судовых машин и механизмов, эксплуатации судового электрооборудования и средств автоматики. В здании проведен капитальный ремонт спортзала, закуплено новое оборудование для столовой.

За годы своей деятельности техникум подготовил около 9 тыс. специалистов, которые трудятся в разных уголках России и других постсоветских стран. Четыре тысячи выпускников работали и продолжают работать на заводе имени Горького.
Источник: https://www.tatar-inform.ru/news/et...sya-sudostroitelnyi-kolledz-5918128

Татарстан, колледж
  • Нет аватара Argonaft
    01.09.2314:04:20

    Ну и замечательно, а то судопроизводства есть, а училища нет!

    А вообще странно, что в 2011 расформировали, вроде уже не 90-е и не 2000-е года, Уже начинался подъем и возрождение…

    #1268005
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      01.09.2314:44:22

      А вообще странно, что в 2011 расформировали

      Сердюков.

      #1268007
    • Нет аватара siberia2012
      01.09.2314:49:02

      у нас до сих пор закрываются НИИ техникумы и даже оборонные предрпиятия по инерции, о чём вы говорите.

      #1268008
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