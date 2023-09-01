Добавить статью
Лого Сделано у нас
Детские сады и школы

В Мариуполе открылась новая школа на 1100 учеников

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/nK5lwkMbu_M

У юных жителей Мариуполя появилась возможность заняться киберспортом в рамках уроков информатики, поиграть в мини-футбол на собственном стадионе или исследовать человеческий организм на учебных пособиях, которым позавидуют лучшие медицинские вузы страны. В ДНР закончили строительство новой школы на 1100 учеников. Современное здание всего за 180 дней возвели специалисты Минобороны РФ. По уровню оборудования учебное заведение назвали одним из лучших в стране.

https://www.ntv...ovosti/2783765/


ДНР, Мариуполь, школа
  • Нет аватара termometrix
    01.09.2312:30:21

    Великолепная новость! Молодцы!

    Поздравляю всех бывших и нынешних школьников и преподавателей с Днем знаний!С началом учебного года! Всем удачи!

    #1267998
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,