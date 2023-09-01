В Мариуполе открылась новая школа на 1100 учеников
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/nK5lwkMbu_M
У юных жителей Мариуполя появилась возможность заняться киберспортом в рамках уроков информатики, поиграть в мини-футбол на собственном стадионе или исследовать человеческий организм на учебных пособиях, которым позавидуют лучшие медицинские вузы страны. В ДНР закончили строительство новой школы на 1100 учеников. Современное здание всего за 180 дней возвели специалисты Минобороны РФ. По уровню оборудования учебное заведение назвали одним из лучших в стране.
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01.09.2312:30:21