В Мариуполе открылась новая школа на 1100 учеников

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У юных жителей Мариуполя появилась возможность заняться киберспортом в рамках уроков информатики, поиграть в мини-футбол на собственном стадионе или исследовать человеческий организм на учебных пособиях, которым позавидуют лучшие медицинские вузы страны. В ДНР закончили строительство новой школы на 1100 учеников. Современное здание всего за 180 дней возвели специалисты Минобороны РФ. По уровню оборудования учебное заведение назвали одним из лучших в стране.

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