Новые троллейбусы «СИНАРА» начали возить пассажиров в Челябинске

Компания «Синара — ГТР Челябинск» приступила к выполнению договора на перевозку и выпустила на линию новый подвижной состав в рамках пассажирской обкатки.

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С 1 сентября услугой нового общественного транспорта горожане могут воспользоваться на магистральном маршруте № 19 «Парк Гагарина — поселок Первоозёрный».

В работе на линии задействована партия из 10 троллейбусов «СИНАРА-6254» с увеличенным автономным ходом.

Протяженность маршрута в прямом и обратном направлениях составляет 21 километр, он насчитывает 45 остановок и соединяет несколько районов города — Центральный, Советский и Тракторозаводский. С 1 по 10 сентября проезд по маршруту № 19 будет бесплатным для всех пассажиров, подобная акция приурочена ко Дню знаний и празднованию 287-летия Челябинска.

«Сегодня для „Челябинского троллейбуса“ крайне важный день. Горожане смогут испытать наши новые машины в действии и оценить их удобство. Однако тестовый запуск движения — это и период проверки параметров работы троллейбусов в реальных условиях. Будут протестированы все системы и при необходимости направлены финальные рекомендации заводу-изготовителю для внесения корректировок в настройки. Желаем нашим водителям удачи на дорогах, а первым пассажирам — комфортабельных поездок», — прокомментировал генеральный директор «Синара — ГТР Челябинск» Сергей Брусник.

Выбор маршрута № 19 в качестве первого для обкатки партии троллейбусов неслучаен, здесь завершены основные работы по модернизации контактной сети — установлены новые опоры, смонтированы контактные провода и необходимые спецчасти. Обновленный участок пути также будет проходить пусконаладку в начальный период эксплуатации троллейбусов на линии. Для организации работы в штат проекта принята первая группа водителей, все они прошли переподготовку для управления новыми троллейбусами, приемки и ежедневого выхода на маршрут.

В новой модели троллейбусов «СИНАРА-6254» учтены требования к комфорту пассажиров и водителя, а также нормы экологической безопасности. Удобство использования транспорта обеспечивают 100% низкий уровень пола, эргономичные кресла, системы информирования, дополнительное освещение и увеличенное до 33 количество мест для сидения. Системы климат-контроля в кабине водителя и пассажирском салоне реализованы независимо друг от друга. Машина оборудована откидной аппарелью и кнопками вызова водителя, которыми могут воспользоваться маломобильные группы населения. Предусмотрена функция книлинга — возможность наклона корпуса машины на остановках. Салон оборудован USB-слотами для зарядки мобильных устройств и валидаторами. Серийный выпуск машин организован на «Челябинском заводе городского электрического транспорта», открытие которого состоялось в марте текущего года.