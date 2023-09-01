Коломенский завод изготовил двухтысячный дизель-генератор 18-9ДГ
Коломенский завод (входит в компанию «ТМХ‑Энергетические решения») изготовил и направил на Брянский машиностроительный завод (входит в состав Трансмашхолдинга) юбилейный дизель-генератор 18-9ДГ № 2000.
18-9ДГ, основой которых являются шестнадцатицилиндровые дизели 16Н26/26, Коломенский завод изготавливает с 2014 года.
На сегодня это самые массовые дизель-генераторы, производимые этим предприятием.
18-9ДГ предназначен для установки на магистральные грузовые тепловозы 2ТЭ25КМ, которые выпускает Брянский машиностроительный завод. Эти локомотивы обеспечивают вождение составов массой до 6400 тонн и успешно эксплуатируются на железных дорогах как в России, так и за рубежом.
В 2022 году в рамках замещения иностранных комплектующих специалисты Инжинирингового центра двигателестроения ТМХ совместно с сотрудниками Коломенского завода обеспечили разработку и внедрение в производство импортонезевисимого дизель-генератора 18-9ДГ.
Для исполнения обязательств перед заказчиками, Коломенский завод в 2023 году почти вдвое по сравнению с 2021 годом увеличил объемы выпуска этих дизель-генераторов.
Трансмашхолдинг является крупнейшим в России разработчиком и производителем подвижного состава для железнодорожного и городского рельсового транспорта, а также среднеоборотных двигателей различного назначения. Работы по созданию новых моделей подвижного состава и двигателей осуществляют действующие в рамках группы ТМХ инжиниринговые компании «ТМХ Инжиниринг» и Центр двигателестроения ТМХ, подразделения которых расположены в 10 городах и насчитывают в общей сложности более 1300 сотрудников.
Справка:
ТМХ (АО «Трансмашхолдинг») — крепнейгий среди производителей железнодорожного и городского рельсового транспорта в России, СНГ и на международном рынке. Компания предлагает полный спектр продуктов и услуг: от дизайна и разработки нового подвижного состава до модернизации, сервисных контрактов жизненного цикла и цифровых систем управления движением. ТМХ — российская компания со штаб-квартирой в Москве и международными подразделениями в Египте, Белоруссии и Казахстане. В структуру холдинга входит 12 производственных и сборочных площадок в России и других странах мира, а география работы охватывает более 30 государств.
АО «Коломенский завод» (г. Коломна) является крупнейшим предприятием машиностроительной отрасли, специализирующимся на производстве пассажирских тепловозов и электровозов, среднеоборотных дизельных двигателей широкого назначения.
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