Коломенский завод изготовил двухтысячный дизель-генератор 18-9ДГ

Коломенский завод (входит в компанию «ТМХ‑Энергетические решения») изготовил и направил на Брянский машиностроительный завод (входит в состав Трансмашхолдинга) юбилейный дизель-генератор 18-9ДГ № 2000.

© tmholding.ru

18-9ДГ, основой которых являются шестнадцатицилиндровые дизели 16Н26/26, Коломенский завод изготавливает с 2014 года.

На сегодня это самые массовые дизель-генераторы, производимые этим предприятием.

18-9ДГ предназначен для установки на магистральные грузовые тепловозы 2ТЭ25КМ, которые выпускает Брянский машиностроительный завод. Эти локомотивы обеспечивают вождение составов массой до 6400 тонн и успешно эксплуатируются на железных дорогах как в России, так и за рубежом.

В 2022 году в рамках замещения иностранных комплектующих специалисты Инжинирингового центра двигателестроения ТМХ совместно с сотрудниками Коломенского завода обеспечили разработку и внедрение в производство импортонезевисимого дизель-генератора 18-9ДГ.

Для исполнения обязательств перед заказчиками, Коломенский завод в 2023 году почти вдвое по сравнению с 2021 годом увеличил объемы выпуска этих дизель-генераторов.

Трансмашхолдинг является крупнейшим в России разработчиком и производителем подвижного состава для железнодорожного и городского рельсового транспорта, а также среднеоборотных двигателей различного назначения. Работы по созданию новых моделей подвижного состава и двигателей осуществляют действующие в рамках группы ТМХ инжиниринговые компании «ТМХ Инжиниринг» и Центр двигателестроения ТМХ, подразделения которых расположены в 10 городах и насчитывают в общей сложности более 1300 сотрудников.