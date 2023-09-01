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Армия и Флот

Ракетный комплекс «Сармат» заступил на боевое дежурство

Расчет стратегического ракетного комплекса «Сармат» заступил на боевое дежурство, сообщил глава «Роскосмоса».

 © ria.ru

"Поставлен на боевое дежурство стратегический комплекс «Сармат», — сказал руководитель госкорпорации во время марафона «Поделись своим знанием».

Справка:

«Сармат» — это стратегический ракетный комплекс с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса, вес одной такой ракеты превышает 200 тонн. Комплекс призван заменить в РВСН стоящие на вооружении ракеты «Воевода».

Разработчик — ГРЦ имени Макеева

Изготовитель — Красноярский машиностроительный завод

Основные характеристики:

Количество ступеней — 3

Длина (с ГЧ) — 35,5 м

Диаметр — 3 м

Стартовая масса — 208,1 т

Забрасываемая масса — до 10 т

Вид топлива — жидкое смесевое

Максимальная дальность — 18 000 км

Тип головной части — РГЧ ИН

Количество боевых блоков — 10

Мощность заряда — 750 кт (каждая)

Способ базирования — ШПУ
Источник: https://ria.ru/20230901/sarmat-1893638190.html

армия, ракетная техника, постановка на боевое дежурство, МБР, РК "Сармат", МО РФ
  • Нет аватара termometrix
    01.09.2318:14:05

    МБР «Сармат» — самое мощное оружие в мире.Самое свирепое и самое страшное.Кошмар для любого потенциального агрессора.

    Достойная замена другому самому мощному оружию в мире — МБР «Воевода».

    #1268020
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