Ракетный комплекс «Сармат» заступил на боевое дежурство

Расчет стратегического ракетного комплекса «Сармат» заступил на боевое дежурство, сообщил глава «Роскосмоса».

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"Поставлен на боевое дежурство стратегический комплекс «Сармат», — сказал руководитель госкорпорации во время марафона «Поделись своим знанием».