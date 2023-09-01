Ракетный комплекс «Сармат» заступил на боевое дежурство
Расчет стратегического ракетного комплекса «Сармат» заступил на боевое дежурство, сообщил глава «Роскосмоса».
"Поставлен на боевое дежурство стратегический комплекс «Сармат», — сказал руководитель госкорпорации во время марафона «Поделись своим знанием».
Справка:
«Сармат» — это стратегический ракетный комплекс с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса, вес одной такой ракеты превышает 200 тонн. Комплекс призван заменить в РВСН стоящие на вооружении ракеты «Воевода».
Разработчик — ГРЦ имени Макеева
Изготовитель — Красноярский машиностроительный завод
Основные характеристики:
Количество ступеней — 3
Длина (с ГЧ) — 35,5 м
Диаметр — 3 м
Стартовая масса — 208,1 т
Забрасываемая масса — до 10 т
Вид топлива — жидкое смесевое
Максимальная дальность — 18 000 км
Тип головной части — РГЧ ИН
Количество боевых блоков — 10
Мощность заряда — 750 кт (каждая)
Способ базирования — ШПУ
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01.09.2318:14:05