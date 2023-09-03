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Производство

ООО «Шраубен М.У.Н.» запустило производство роторных замков для трактора Кировец К-744

Новый роторный замок для К-744Новый роторный замок для К-744 © goo.su

Роторный замок РТ3-ЗМК1-5-1СЛВ-0-31 создан в рамках программы по импортозамещению как прямой аналог замка Southco R4-20-20-501-10. Одновременно является высококачественной альтернативой капотным замкам отечественного производства типа ВАЗ и МТЗ. Применяется на транспорте ПТЗ (Кировец, замок капота К-744) ЛИАЗ, НЕФАЗ.

 © goo.su
Источник: https://schraubenmun.ru/article/zam...0-31-analog-southco-r4-20-20-501-10

Москва, импортозамещения, промышленная фурнитура, Шраубен М.У.Н., автомобилестроение, спецтехника
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