ООО «Шраубен М.У.Н.» запустило производство роторных замков для трактора Кировец К-744
Новый роторный замок для К-744 © goo.su
Роторный замок РТ3-ЗМК1-5-1СЛВ-0-31 создан в рамках программы по импортозамещению как прямой аналог замка Southco R4-20-20-501-10. Одновременно является высококачественной альтернативой капотным замкам отечественного производства типа ВАЗ и МТЗ. Применяется на транспорте ПТЗ (Кировец, замок капота К-744) ЛИАЗ, НЕФАЗ.
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