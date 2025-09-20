В Москве началось использование электрических подметально-уборочных машин российского производства
В Москве началось использование электрических подметально-уборочных машин российского производства.
— Выпускает их резидент ОЭЗ «Технополис Москва» — «Завод Инновационной Спецтехники». С ним заключен офсетный контракт на производство и поставку электрической коммунальной техники. Благодаря тесному сотрудничеству завода с коммунальными службами техника хорошо адаптирована к городским условиям, — пояснили в правительстве Москвы.
В настоящий момент на городские улицы вывели 52 такие машины. В дальнейшем планируется увеличить это число.
Машины сочетают в себе компактность, многофункциональность и маневренность. При этом они также оборудованы полным приводом и могут использоваться в любое время года. В летний период техника используется в качестве вакуумных пылесосов, а зимой очищает территории с помощью фронтальной щетки и распределяет противогололедные материалы.
Важное преимущество этой техники — электродвигатель. Он экологичен и снижает расходы на эксплуатацию. Кроме того, уровень шума — на 75 процентов ниже по сравнению с дизельными аналогами. Машина может работать в ночное время и в местах, где особенно важно сохранять тишину, — говорится в пояснении.
