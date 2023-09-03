Расширили ещё 11 км «Чуйского тракта» в Алтайском крае

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Достопримечательности региона привлекают большое количество туристов: в 2022-м край посетило более 2 млн человек. Специалисты капитально отремонтировали федералку от границы с Новосибирской областью в сторону Барнаула — с 135-го по 143-й км, а также на въезде в Бийск — с 341-го по 344-й км.

В ходе работ:

-перевели отрезки в четырёхполосное исполнение

-обустроили металлическое барьерное ограждение

-смонтировали опоры и линии электроосвещения

Также на остановках у Бийска поставили новые павильоны и оборудовали заездные карманы.Модернизированные участки помогут не только разгрузить дорогу и сделать проезд комфортным для тысяч автомобилистов, но и улучшат торгово-экономические связи между регионами Западной Сибири.