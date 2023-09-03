В аэропорту Бегишево сдан в эксплуатацию новый аэровокзал

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2 сентября 2023 года в аэропорту Набережных Челнов (Бегишево имени Н.В. Лемаева) состоялось официальное открытие нового пассажирского терминала.

Площадь нового трёхэтажного здания аэровокзала составляет 8922 кв.м., пропускная способность — 200 пассажиров в час. Терминал оснащён лифтами и эскалаторами, в нём смонтированы новые системы обработки багажа. Для пассажиров доступны просторные зоны ожидания, современный бизнес-зал, услуги для маломобильных пассажиров, комната матери и ребенка, молельные комнаты для православных и мусульман, кафе, магазины, вендинговые аппараты. До конца текущего года в планах аэропорта обслужить 660 тысяч пассажиров.

«Необходимость в новом терминале связана с ростом потока пассажиров в аэропорту Бегишево, он улучшит качество обслуживания пассажиров аэропорта. Максимальная цифра пассажиропотока, на которую мы выходили ранее, составляет около 500 тысяч пассажиров в год. С учётом того, что теперь у нас будут два терминала, пропускная способность вырастет до одного миллиона», — сообщил официальный представитель КАМАЗа Олег Афанасьев.

«Новый терминал аэропорта Бегишево вводится в эксплуатацию в год 100-летия гражданской авиации России. Все инфраструктурные изменения обеспечат дополнительные возможностью для расширения маршрутной сети, привлечения новых авиаперевозчиков, увеличения пассажиропотока и повышения качества обслуживания пассажиров», — прокомментировали в Росавиации запуск нового терминала.

Аэропорт Бегишево находится в Тукаевском районе в 19 км к юго-востоку от центра Нижнекамска и 27 км к юго-западу от центра Набережных Челнов. Аэропорт был открыт в 1971 году и обслуживает Нижнекамск, Елабугу, Заинск и Набережные Челны. В 2018 году народным голосованием аэропорт получил имя генерального директора Нижнекамского производственного объединения «Нижнекамскнефтехим» Николая Лемаева.