На Камчатке запустили производство дронов-камикадзе
На Камчатке запущено производство дронов-камикадзе, которые будут направляться нашим бойцам в зону проведения специальной военной операции.
К отправке уже готова первая партия — 80 беспилотников. Оборудование будут получать военнослужащие 40-й бригады морской пехоты, бойцы в составе 110-й и 164-й бригад.
По словам представителя правительства Камчатского края, краевому правительству предстоит обеспечить связку камчатских производителей и операторов. Кроме того, власти организуют обучение подразделений, которые базируются на Камчатке, управлению дронами и их обслуживанию.
Такая возможность появилась благодаря тому, что проект получил поддержку в рамках ТОР «Патриотическая».
В конце июля правительство России утвердило стратегию развития беспилотной авиации, которая предусматривает пять ключевых направлений, в том числе — разработку и серийное производство таких систем, а также развитие инфраструктуры и подготовку кадров. К 2030 году планируется подготовить миллион специалистов в этой области.
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05.09.2306:21:41