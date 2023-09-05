Энгельсский завод начал выпускать свечи зажигания «Метеор»

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Смена товарного знака свечей, выпускавшихся на площадке ООО «Роберт Бош Саратов», была условием приобретения холдингом S8 Армена Саркисяна активов немецкого концерна в Энгельсе.

Завод «Энгельс Свечи зажигания» (до 6 июня 2023 года «Роберт Бош Саратов») объявил о выпуске премиальной линейки свечей зажигания Meteor. При этом свечи зажигания среднего ценового сегмента завод продолжит выпускать под товарным знаком ЭЗ.

Качество продукции «будет обеспечено благодаря сохранению высокой культуры производства концерна Bosch и соответствию национальному стандарту РФ», уверяют в компании.

«Благодаря многолетнему опыту разработки свечей зажигания на собственной лабораторно-технической базе, высокому производственному потенциалу завода, позволяющему выпускать 100 млн свечей в год, а также последовательной стратегии локализации, ООО „Энгельс Свечи зажигания“ продолжит поставлять высококачественную и инновационную продукцию на конвейеры автопроизводителей и на независимый рынок автозапчастей. Мы ставим перед собой амбициозные цели по расширению ассортимента выпускаемой продукции, выходу на рынки дружественных стран и лидерству в отрасли», — цитируют гендиректора ООО «Энгельс Свечи зажигания» Александра Ковальчука РИА Новости.

Уточняется, что свечами зажигания изготавливаются с применением специальных сплавов на основе никеля и иттрия, многоэлектродными свечами и свечами зажигания с применением драгметаллов — платиновых и иридиевых сплавов.

Напомним, что весной этого года три энгельсских завода немецкого концерна Bosh были проданы АО «С8 Промышленные активы» Армена Саркисяна. Данные о новом учредителе появились в ЕГРЮЛ 10 мая.

В 2023 году многопрофильный холдинг S8 Capital приобрел российские активы немецкого концерна Bosch в городе Энгельс. В сделку вошли три завода по производству свечей зажигания, котлов отопления и электроинструментов.В течение следующего месяца компании сменили названия — ООО «Роберт Бош Саратов» превратилось в ООО «Энгельс свечи зажигания», ООО «Бош отопительные системы», производящие радиаторы отопления, было переименовано в «Энгельс отопительные системы». ООО «Бош пауэр тулз» — стало ООО «Энгельс электроинструменты».

После покупки руководство холдинга планировало сохранить рабочие места и в течение шести месяцев провести ребрендинг.

— Новые активы, в дополнение к уже существующим нашим бизнесам, расширят производственную и научно-технологическую кооперацию между промышленными площадками, повысят уровень их локализации, в результате увеличив эффективность производственных возможностей холдинга S8 Capital, — отмечал управляющий директор Торстен Шуберт.

Согласно отчету головной компании Robert Bosch GmbH, решение продать саратовские и самарские активы было принято еще в прошлом году. Договоры о продаже были подписаны 8 февраля 2023 года, сумма сделки не разглашается.

Скупать промышленные предприятия холдинг S8 Capital начал совсем недавно. До этого основным активом Армена Саркисяна являлся крупнейший распространитель государственных лотерей России «Столото», насчитывающий более 70 тысяч точек продаж. Также в холдинг входят онлайн-агрегаторы Strahovka.ru и Price.ru, виртуальный мобильный оператор Next Mobile и спортивное издание Sport 24.

В июле 2022 года холдинг за 3 млрд. рублей приобрел российский бизнес американского производителя лифтов Otis, получив контроль над заводом компании в Санкт-Петербурге. Производство лифтов сейчас ведется под брендом «Метеор». Также связанное с холдингом АО «Промышленные активы С8» купило долю компании Continental в шинном заводе в Калуге.

На прошлой неделе Торстен Шуберт посетил Саратовскую область и побывал на всех трех производствах. Было заявлено, что S8 намерено расширять производство и повышать уровень его локализации.

Справка «БВ». На конец 2022 года численность сотрудников трех энгельсских заводов Bosch составляла 1596 человек, суммарная выручка — 8,7 млрд рублей при общем убытке более 1,8 млрд рублей. В 2021 году выручка заводов составляла 13,4 млрд рублей, прибыль — 329 млн. рублей.