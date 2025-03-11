Изготовлен очередной снегоуборочный несамоходный поезд СМ-7Н

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Завод АО «Трансмаш» в г. Энгельсе, входящий в Концерн «Тракторные заводы», изготовил очередной снегоуборочный несамоходный поезд СМ-7Н.

Поезд СМ-7Н очищает станционные пути, стрелочные переводы и горловины от снега и мусора. Он работает без скалывателя льда, автоматически загружая снег в кузов и выгружая его в специально отведенных местах или в подвижной состав на соседнем пути. Очистку путей, сбор снега производит головная машина с помощью крыльев, боковых щеток и питателя. Далее снег при помощи ленточного транспортера промежуточного полувагона перемещается в концевой полувагон, выгрузка из которого осуществляется поперечным выбросным транспортером с роторами-метателями и может производиться в обе стороны от оси пути на расстоянии 5-10м.

За последние 15 лет заводом выпущено 27 единиц данной техники.

Благодаря современным технологиям, СМ-7Н значительно повышает производительность и снижает затраты на эксплуатацию.

Снегоуборочый поезд СМ-7Н является результатом многолетнего опыта и инновационных решений, которые Трансмаш активно внедряет в свою продукцию, подтверждая статус одного из ведущих производителей железнодорожной техники в России.

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