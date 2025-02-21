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d-tatarinov 21 февраля 2025, 14:52 41 Транспорт, спецтехника и логистика

Все 8 трамваев «Богатырь-М» поставлены в Саратов!

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 © t.me

Все 8 трамваев «Богатырь-М» поставлены в Саратов!

МУПП «Саратовгорэлектротранс» получил вагоны точно в срок!

Комментарий генерального директора «ПК Транспортные системы» Александра Дубровкина:

«Саратов активно готовится к запуску движения по трем обновленным трамвайным маршрутам — это большой, сложный и амбициозный проект.

И мы рады, что наши трамваи были выбраны символом перемен, которые изменят транспортную инфраструктуру города. Уверены, что новые трамваи сделают поездки жителей комфортнее, удобнее и безопаснее».

Активную поддержку развитию электротранспорта Саратова оказывает Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин

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Источник: https://t.me/pc_transportsystems

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