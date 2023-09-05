В Ульяновске открылся Дворец единоборств

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Торжественная церемония открытия нового спортивного объекта, который расположен в Засвияжском районе на улице Александровской, 32, состоялась 2 сентября.

Новый спорткомплекс включает в себя универсальный зал с трибунами для проведения соревнований, специализированный зал для единоборств, тренажерный зал, помещения для общефизической подготовки, детскую и соляную комнаты, массажный кабинет, а также раздевалки с душевыми и административные помещения. Здесь организуют подготовку спортсменов и будут проводить соревнования различного уровня. Юные ульяновцы смогут посещать секции по боксу, кикбоксингу, кудо, ММА, спортивной борьбе, дзюдо, самбо, карате, тхэквондо, заниматься общефизической подготовкой.

© ugd.ru

© ugd.ru